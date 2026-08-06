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Evropska komisija reagovala je na tvrdnje ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da su isporuke presretačkih projektila iz partnerskih zemalja smanjene tri puta, poručivši da Kijev sam mora da definiše i dostavi spisak vojne opreme koja mu je potrebna.

Portparol Evropske komisije Balaž Ujvari podsetio je da je Evropska unija ove godine za odbrambene potrebe Ukrajine izdvojila 8,5 milijardi evra. Sredstva su namenjena za borbene avione, projektile, kao i različite vrste dronova kratkog i dugog dometa.

Ujvari je objasnio da Ukrajina sama određuje prioritete i Briselu dostavlja takozvani "plan nabavke proizvoda", na osnovu kojeg EU odlučuje o finansiranju.

"Mi pregledamo taj plan nabavke i na osnovu njega delujemo. Ukrajina svakako može da zatraži, na primer, presretače ili srodnu opremu, a mi ćemo to razmotriti. Komunikacija je stalna, planovi nabavke i ugovori neprestano pristižu. Pregledamo ih vrlo brzo i potom izvršavamo potrebne uplate", rekao je Ujvari.

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Moguća nabavka i van EU

Portparol Evropske komisije naglasio je i da Ukrajina može da zatraži sredstva za kupovinu presretačkih projektila i druge vojne opreme čak i ukoliko ona nije proizvedena u Evropskoj uniji.

"Ukrajina treba da definiše šta joj je potrebno. Može da navede praktično bilo koju vrstu opreme. Primarni cilj je, naravno, da se fokusiramo na oružje proizvedeno u EU i Ukrajini. Ako iz nekog razloga postoji potreba za izuzetkom i nabavkom na širem svetskom tržištu, i ta mogućnost je predviđena propisima, pa možemo da se prilagodimo i takvim situacijama", naveo je Ujvari.

On je istakao da kada je reč o finansiranju odbrane Ukrajine neće biti "letnje pauze".

"Radimo punim kapacitetom, danonoćno, kako bismo ostvarili što veći napredak u najkraćem mogućem roku", poručio je portparol Evropske komisije.

Zelenski upozorio na manjak presretača

Zelenski je 5. avgusta izjavio da Ukrajina raspolaže sa tri puta manje protivbalističkih projektila nego tokom 2025. godine, iako, prema njegovim tvrdnjama, partnerske zemlje imaju dostupne zalihe.

Njegova izjava usledila je nakon što je Evropska komisija 30. jula prebacila Ukrajini 3,47 milijardi evra u okviru odbrambene komponente zajma.

Iz Brisela je istovremeno najavljeno da Kijev tokom avgusta može da očekuje najmanje još jednu tranšu namenjenu odbrani.