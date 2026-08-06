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Rumunija je zbog nepovoljnih uslova odložila planirano potapanje četiri barže napunjene kamenjem u Dunav do sutra, dok vlasti pokušavaju da preusmere više vode ka jedinom nuklearnom reaktoru koji je još u funkciji i produže njegov rad za nekoliko dana usled niskih zaliha električne energije.

Rekordno nizak vodostaj Dunava, čija se voda koristi za hlađenje turbina u nuklearnoj elektrani Černavoda, već je primorao vlasti da ugase jedan reaktor, prenosi Rojters.

Kako bi drugi nastavio da radi, preduzete su vanredne mere, uključujući miniranje stenovite prepreke u koritu reke početkom ove sedmice.

Rumunski premijer Ilije Boložan izjavio je danas da je vlada pripremila plan za postepeno ograničavanje isporuke električne energije industrijskim potrošačima, uz prethodno obaveštenje, ukoliko to bude neophodno.

On je dodao da se takve mere ne očekuju u narednih pet do sedam dana, odnosno dok nuklearni reaktor bude u pogonu.

Dva reaktora u nuklearnoj elektrani Černavoda, kojom upravlja kompanija Nuklearelektrika, proizvode oko petine električne energije u Rumuniji.

Zbog suše smanjena je i proizvodnja u hidroelektranama, dok su mogućnosti uvoza električne energije ograničene jer se sa sličnim problemima suočavaju i susedne zemlje.

Nizak vodostaj Dunava - jul i avgust 2026. godine Foto: David Balogh / Xinhua News / Profimedia, NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, ALEKSANDAR JOVANOVIC / AFP / Profimedia

Miniranje i produbljivanje rečnog korita privremeno su ublažili problem, ali je direktor elektrane Romeo Urjan upozorio da bi i drugi reaktor mogao biti ugašen za pet do šest dana ukoliko planirano potapanje barži ne bude dalo rezultate.

"Ako barže omoguće povećanje dotoka vode, taj rok mogao bi da se produži na devet do 10 dana“, rekao je Urjan za televiziju Digi24.

Protok Dunava u Rumuniji danas je pao na rekordno nizak nivo od 1.400 kubnih metara u sekundi, što je oko trećine uobičajenog proseka za avgust.

Nuklearna elektrana Černavoda u Rumuniji i nuklearna elektrana Paks Nuklear pauer plent u Mađarskoj koriste vodu iz Dunava za hlađenje reaktora, zbog čega su Bukurešt i Budimpešta povećali uvoz električne energije i pozvali domaćinstva i privredu da smanje potrošnju.

Rumunska državna uprava za upravljanje vodama prvobitno je planirala da danas započne kontrolisano potapanje četiri barže, jedne po jedne, kako bi formirala prepreku koja bi preusmerila vodu iz jednog rukavca Dunava ka nuklearnoj elektrani.

Prema rečima Urjana, efekti te mere mogli bi da budu vidljivi dan kasnije.

Kurir.rs/Rojters

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