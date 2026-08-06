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Aerodrom u Lajpcigu bio je na korak od katastrofe, pišu nemački mediji.

Dron sa eksplozivom, koji je u sredu pronađen između dva ukrajinska teretna aviona, nalazio se tik uz avion Antonov natovaren municijom, navodi se u policijskom izveštaju na koji se pozivaju mediji.

Istražitelji tvrde da je letelica bila posebno modifikovana kako bi izbegla sisteme za otkrivanje, a preliminarne analize ukazuju da je eksploziv pričvršćen za dron najverovatnije bio Semteks. Ne pominjući direktno Rusiju, nemački ministar unutrašnjih poslova govorio je o "novoj dimenziji opasnosti" i mogućem "scenariju hibridnog napada".

Nemačke vlasti istražuju incident od srede kao mogući hibridni napad nepoznatog porekla. Meta je, prema pisanju nemačkih medija koji se pozivaju na policijske izvore, bio ukrajinski avion koji je prevozio municiju.

Dron je otkrio zaposleni na aerodromu neposredno pre ponoći, između utorka i srede, dok je leteo na maloj visini između dve ukrajinske teretne letelice. Prema prvim informacijama, bio je opremljen eksplozivnom napravom za koju se veruje da je sadržala Semteks.

Meta navodno bio Antonov pun municije

Prema zajedničkoj istrazi lista Süddeutsche Zeitung i televizija NDR i WDR, jedan od transportnih aviona kompanije Antonov Airlines upravo je stigao iz Francuske i prevozio je municiju.

Istražitelji navode da su zaposleni na aerodromu u utorak u 23.42 primetili dron koji je leteo tik iznad tla između dva teretna Antonova. U policijskom izveštaju se navodi da je potom došlo do "kontakta između drona i jednog zaposlenog", nakon čega je letelica pala na zemlju.

Sistemi za otkrivanje dronova nisu ga registrovali

Prema izvorima na koje se pozivaju nemački mediji, protivdronski sistemi na aerodromu u Lajpcigu nisu uspeli da otkriju letelicu. To je u skladu sa izjavom ministra unutrašnjih poslova Aleksandera Dobrinta, koji je rekao da je dron namerno konstruisan kako bi izbegao sisteme za detekciju.

Foto: Tobias Junghanns / AFP / Profimedia

U policijskom dokumentu pominje se i mogućnost da je u blizini bio još jedan dron, iako to za sada nije potvrđeno. Na tu sumnju ukazuje činjenica da je teretni avion DHL-a, koji je pokušavao da sleti, morao ponovo da dobije visinu nakon zatvaranja piste iz bezbednosnih razloga, pošto se u vazduhu sudario sa neidentifikovanim objektom.

Avion DHL-a udario u nepoznati objekat

Prema policijskom izveštaju, avion DHL-a, koji je prevozio opasan teret, uspeo je da sleti u Hanover sa manjim oštećenjima. Navodi se da je pri brzini od oko 500 kilometara na čas udario u objekat za koji dosadašnje analize pokazuju da nije bila ptica.

Aerodrom u Lajpcigu jedan je od najvažnijih evropskih civilnih i vojnih logističkih centara, a od početka ruske invazije koristi se i za transport pomoći i vojne opreme namenjene Ukrajini.

Foto: Tobias Junghanns / AFP / Profimedia

"Nova dimenzija opasnosti"

Nemački ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint izjavio je u sredu uveče da je dron bio modifikovan tako da namerno izbegava sisteme za odbranu. On je upozorio da ovaj slučaj predstavlja "novu dimenziju opasnosti" i ukazao na mogućnost da je reč o "scenariju hibridnog napada".

Dron bio opremljen Semteksom

U središtu istrage nalazi se dron sa eksplozivom. Nemački stručnjaci uspeli su da uklone detonator kako bi mogli da nastave detaljna veštačenja. Za letelicu je, prema navodima istražitelja, bio pričvršćen paket eksploziva veličine ljudske pesnice.

Dosadašnje analize ukazuju da je najverovatnije reč o Semteksu, eksplozivu koji se koristi i u vojne i u industrijske svrhe.