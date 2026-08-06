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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski smenio je ambasadore u Hrvatskoj, Albaniji, Crnoj Gori i Pakistanu, a odluke o razrešenjima objavljene su u zasebnim predsedničkim dekretima, prenosi Ukrinform.

Vasil Kirilič je razrešen dužnosti vanrednog i opunomoćenog ambasadora Ukrajine u Hrvatskoj, Volodimir Škurov je smenjen sa funkcije vanrednog i opunomoćenog ambasadora Ukrajine u Albaniji, Oleg Gerasimenko je razrešen dužnosti vanrednog i opunomoćenog ambasadora Ukrajine u Crnoj Gori, a Markijanu Čučuku se završila diplomatska misija vanrednog i opunomoćenog ambasadora Ukrajine u Islamskoj Republici Pakistan.

Kako je objavio Ukrinform, predsednik Volodimir Zelenski je 3. avgusta otpustio ambasadore u Singapuru, Kirgistanu, Tadžikistanu, Austriji, Tunisu i Libiji, kao i predstavnika Ukrajine pri UNESKO-u.

Nekoliko dana posle njene smene, Visoki sud za borbu protiv korupcije odredio joj je istražnu meru uz kauciju od 6 miliona grivni (oko 116.500 evra).