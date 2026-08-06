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Crnogorski državljanin i jedan Italijan uhapšeni su u Vićenci zbog sumnje da su pokušali da prevare stariju ženu predstavljajući se kao policajci, saopštila je italijanska policija. Prema navodima Policijske uprave u Vićenci, dvojica osumnjičenih uhapšena su na delu u okviru pojačanih aktivnosti usmerenih na suzbijanje imovinskog kriminala.

Policija je u utorak, 5. avgusta, primila više prijava o pokušajima prevare starijih građana. Oko 13.40 časova stigla je dojava da je u toku novi pokušaj prevare, nakon čega su policijski službenici odmah izašli na teren.

Po dolasku ispred kuće, policajci su, kako navode istražni organi, uočili jednog muškarca kako izlazi iz objekta iz kojeg su se čuli povici, dok je drugi čekao u automobilu. Obojica su ubrzo zaustavljena i privedena. Prema dosadašnjim saznanjima, osumnjičeni su pokušali da prevare stariju osobu koristeći poznatu metodu „lažni karabinjer“. Međutim, žena je posumnjala da je reč o prevari i naterala jednog od njih da pobegne, čime je pokušaj osujećen.

Prilikom pretresa osumnjičenih i vozila pronađeno je više komada zlatnog nakita za koji istražioci sumnjaju da potiče iz ranije prevare izvršene nad 88-godišnjom ženom.