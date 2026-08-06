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Iranski parlamentarni odbor razmatra zakon kojim bi se američkim, izraelskim i drugim "neprijateljskim" brodovima zabranio prolazak kroz Ormuski moreuz, izjavio je danas jedan od poslanika u parlamentu.

Poslanik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, je za iransku agenciju Fars rekao da bi nacrt zakona predviđao kazne do 20 odsto vrednosti tereta broda za kršenje predloženih ograničenja, prenosi Rojters.

Prema rečima poslanika, zakon je još na stručnom razmatranju, a iranski parlament je pozvao stručnjake da dostave preporuke, pre nego što njegov nacrt bude završen.