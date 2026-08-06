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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je večeras na Telegramu da su ukrajinske snage sprovele napade dugog dometa na ruske objekte kako bi smanjile prihode Moskve od nafte, koju optužuje za finansiranje "rata i ubistva Ukrajinaca".

Zelenski je rekao da su pogođeni objekti udaljeni više od 1.300 kilometara od linije fronta, uključujući rafineriju nafte Bašnjeft-Novoil u Baškortostanu i rafineriju Slavnjeft-Janos u Jaroslavskoj oblasti.

On je dodao da je ukrajinska vojska napala dva ruska ratna broda u Crnom moru, kao i plovila povezana sa flotom "duhova" koja se koristi za zaobilaženje zapadnih sankcija za naftu.

Kurir.rs/Beta

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