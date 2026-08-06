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Mihailo Fedorov, koji je smenjen sa mesta ministra odbrane sredinom jula, i dalje se nada da će se vratiti na tu funkciju.

"Trenutno nemam moralno pravo da se bavim bilo čim drugim, jer dok se ljudi bore za sutra i pominje se moje ime, ljudi veruju da se to može uraditi, a danas nema jasnog 'ne', verujem da uvek imamo šansu", rekao je Fedorov na Jutjub kanalu Serhija Sternjenka.

Fedorov je takođe naglasio da Ukrajina trenutno nema ministra odbrane, već samo vršioca dužnosti ministra koji ne može da glasa o vladinim odlukama.

"Ovo je možda privremena situacija, ali ne može dugo da traje, zato je veoma važno da ovaj proces ima određeni rok", rekao je.

Fedorov je opisao kao neodgovorno to što nema ministra odbrane čak ni nakon što je počela pauza Vrhovne rade (ukrajinskog parlamenta), koja bi trebalo da se završi 18. avgusta, pošto će parlament tada imati priliku da imenuje ministra.

Foto: EPA Teresa Suarez Pool, Efrem Lukatsky/AP

Na pitanje šta bi uradio ako se ne vrati u Ministarstvo odbrane, Fedorov je rekao: "Sačekajmo dok ne prođemo te datume, a onda ću više govoriti o svom putu i ​​šta ćemo raditi. Imam opcije B, C, D i tako dalje".

"Važno je raditi na našoj pobedi, sprovesti plan o kome smo razgovarali, jer nemamo stotine timova sa stotinama ljudi koji razumeju rat i spremni su da služe svojoj zemlji 24/7. Zato ćemo pronaći format u kojem ćemo služiti našoj zemlji bez obzira na sve", dodao je.

Fedorov je takođe napomenuo da je vršiocu dužnosti ministra odbrane Jevgeniju Hmari predao svoj akcioni plan za tu funkciju.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski smenio je Fedorova sredinom jula, ali je odbio da ga ponovo imenuje na funkciju čak i nakon masovnih protesta koji su održani širom zemlje.