Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp oštro je odbacio navode lista The Washington Post da je prošle nedelje u Kemp Dejvidu napao ministra odbrane Pita Hegseta zbog ozbiljne nestašice američke municije i projektila.

Američki predsednik je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social poručio da je izuzetno zadovoljan Hegsetovim radom, a izveštavanje Vašington posta nazvao potpuno neutemeljenim i izdajničkim.

U objavi je pohvalio Hegseta, američke vojne operacije u Venecueli i Iranu, a istovremeno napao The Washington Post.

"Lažni mediji, kao i obično, šire lažne i potpuno neutemeljene glasine. Izuzetno sam zadovoljan poslom koji Pit Hegset obavlja. Sve je bilo izvanredno, uključujući naš napad na Venecuelu, gde je cilj ostvaren za manje od jednog dana, što nam je omogućilo da pravdi privedemo jednog od najgorih kriminalaca na svetu, Nikolasa Madura", napisao je Tramp.

Isto tako, kako je dodao, u Iranu, "gde je zemlja desetkovana kako joj se ne bi dopustilo da ikada ima nuklearno oružje, stvari idu veoma dobro".

"Pit uživa veliko poštovanje unutar vojske i sproveo je ogromne promene, uključujući ukidanje DEI-ja i povećanje regrutacije na istorijski nivo. Ovu glasinu pokrenuo je The Washington ComPost, jedan od najgorih medija u branši, iako smo im rekli da je njihova priča potpuna laž. Zapravo, zaista verujem da je njihovo lažno 'izveštavanje' izdajničko", napisao je Tramp.

"Tramp tražio odgovore od Hegseta"

List The Washington Post je prethodno objavio da je Tramp od Hegseta tražio objašnjenje zašto navodno nije bio potpuno upoznat sa manjkom projektila dugog dometa i presretačkih projektila protivvazdušne odbrane.

Prema dvojici anonimnih izvora upoznatih sa razgovorom, Tramp je verovao da je problem sa američkim zalihama rešen. Hegset se navodno branio i odgovornost prebacio na svog zamenika Stivena Fajnberga.