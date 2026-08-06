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Dve osobe su večeras poginule u eksploziji u predgrađu Damaska, saopštilo je sirijsko Ministarstvo zdravlja novi bilans žrtava i dodalo da je 13 povređeno u eksploziji vozila.

Sirijska državna televizija poziva se na neimenovanog bezbednosnog zvaničnika koji je rekao da je eksploziju u Džaramani izazvala eksplozivna naprava postavljena u kombi taksi.

Niko za za sada nije preuzeo odgovornost za napad.

Džaramana, u kojoj živi velika populacija verske manjine Druza, suočila se sa tenzijama između nekih članova zajednice i sunitskih muslimanskih Sirijaca koji podržavaju trenutnu vladu zemlje koju predvode islamisti.

Tenzije su se rasplamsale u aprilu 2025. godine, kada je najmanje 10 ljudi ubijeno u sukobima između naoružanih Druza i provladinih boraca.

Istraga UN sprovedena u martu otkrila je da je više od 1.700 ljudi, uglavnom civila pripadnika verske zajednice Druza i nekih članova beduinske zajednice, ubijeno u južnoj provinciji Sveida u julu 2025. godine, prenela je britanska agencija Rojters.