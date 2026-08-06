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Satelitski snimci pokazali su da se uz obalu Omana razvija moguća ekološka katastrofa nakon što se nasukao tanker sa naftom, prenosi u četvrtak DPA.

Snimci pokazuju sve veće količine nafte koje cure iz 270 metara dugog tankera "Karolin Bezengi", za koji se veruje da je deo ruske takozvane "flote iz senke".

Naftna mrlja se proširila i sada pokriva površinu od oko 600 kvadratnih kilometara, saopštila je u sredu ekološka organizacija Grinpis.

Tanker prevozi oko 110.000 tona sirove nafte, što je gotovo tri puta više od količine nafte koja se izlila 1989. godine u poznatom incidentu sa tankerom "Ekson Valdez" kod obale Aljaske.

"Karolin Bezengi" nalazi se u ekološki osetljivom području uz obalu Omana. Prema Grinpisu, reč je o mogućoj katastrofi za morske kornjače, ptice selice, morske sisare i koralne grebene.

Vode oko zaštićenih ostrva u tom području, gde se morske ptice razmnožavaju, a kornjače polažu jaja, stanište su i retkog arapskog grbavog kita.

Brod napala Ukrajina?

Tanker, koji je pod sankcijama Evropske unije, verovatno je ukrcao naftu u ruskoj luci Novorosijsk, prema podacima kompanije za analizu satelitskih podataka Synmax.

Veruje se da je plovilo doživelo incident na moru još početkom juna, nakon čega je prestalo da emituje podatke o svojoj lokaciji. Prema izveštajima, tanker je verovatno plovio ka luci u Indiji.

Postoje nagađanja da je brod možda napala Ukrajina minom, koja je u nekoliko navrata napadala plovila iz ruske "flote iz senke".

Brod je u vlasništvu kompanije iz Kine koja je, kao i drugi brodovi iz "flote iz senke", navodno povezana sa fiktivnom kompanijom u Šangaju.