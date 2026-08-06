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Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da veruje da će rat sa Iranom uskoro da bude završen.

"Mislim da će se uskoro završiti. Ne verujem da mogu još dugo da izdrže", rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu, prenosi Rojters.

Sporazum, o kome se pregovara već nekoliko nedelja, ima za cilj da obnavi prekid vatre između SAD i Irana i da ponovno pokrene pregovore o nuklearnom sporazumu.

Prema dva regionalna izvora, sporazum o kome se raspravlja uspostavlja 60-dnevni privremeni aranžman između Omana i Irana u Ormuskom moreuzu, koji bi mogao da bude produžen.

Sav dolazni saobraćaj brodova kroz Ormuski moreuz i u Persijski zaliv išao bi severnim koridorom, kroz iranske vode, a sav odlazni saobraćaj kroz moreuz i u Arabijsko more išao bi južnim koridorom kroz omanske vode, u koordinaciji sa Iranom.

Prema sporazumu, o kome se pregovara, tokom perioda od 60 dana ne bi se naplaćivale putarine niti takse, a strane bi radile na uklanjanju pomorskih mina iz srednje trake moreuza u roku od 30 dana.

Nakon što se srednji deo Ormuskog moreuza očisti, koristio bi se za dolazni i odlazni saobraćaj pod uslovima stalnog aranžmana koji će biti dogovoren između Omana i Irana.