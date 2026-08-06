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Policija u Torontu uhapsila je 19-godišnjaka i 15-godišnjaka zbog julske pucnjave na Konzulat SAD, za koju tvrdi da je povezana sa mrežom plaćenih napada.

Reč je o drugom napadu na američko diplomatsko predstavništvo u tom gradu u poslednjih pet meseci. Nakon pucnjave 10. marta, policija je u junu već uhapsila dve osobe, a u oba slučaja nije bilo povređenih.

Kanadska policija otvorila je i paralelnu istragu, tretirajući slučaj kao incident od značaja za nacionalnu bezbednost.

Istražitelji navode da veruju da su osumnjičeni regrutovani putem šifrovane aplikacije za razmenu poruka i da im je ponuđen novac da pucaju na konzulat.

Šef policije Myron Demkiw rekao je da postoji veliko interesovanje javnosti za nalogodavce ovih napada.

Policija je punoletnog osumnjičenog identifikovala kao 19-godišnjeg Xen-Ul-Abdeen Syeda, koji se suočava sa više optužbi za posedovanje vatrenog oružja, podmetanje požara i posedovanje ukradene imovine, kao i za napad na prostorije međunarodno zaštićene osobe. Petnaestogodišnjak je takođe optužen, ali prema kanadskom zakonu njegovo ime ne može biti objavljeno.

Pucnjava se dogodila 27. jula u 4.46 ujutru, kada je policija navela da se beli automobil zaustavio pored konzulata, nakon čega je ispaljen jedan hitac koji je pogodio prednji deo zgrade. Usledila je kratka potera, ali je prekinuta jer se vozač kretao prevelikom brzinom.

Kurir.ts/Agencije

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