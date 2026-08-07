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Bukurešt je utonuo u polumrak.Dekorativna rasveta je isključena, ulična smanjena za trećinu. U Rumuniji je do kraja meseca proglašeno stanje vanredne energetske situacije.

"Čini se da smo stigli do ove tačke zbog loših odluka koje su donošene vezano za klimatsku krizu koja traje decenijama", kaže stanovnik Mirče.

I Budimpešta sa svojim spektakularnim panoramama ugasila je mnoga svetla, na veliku žalost nekih turista.

"Veoma sam razočarana jer u Budimpšetu dolazim jednom u životu i sinoć sam se popela na brdo i čekala da se svetla upale. Ali ništa se nije desilo. Bila sam tako razočarana", kaže Silke Šnajders, turistkinja iz Nemačke.

Ali odluke su izazvale i odobravanje lokalnog stanovništva.

Foto: Zoltan Mathe/MTI, Marko Karović

Naime u Paksu, jedinoj mađarskoj nuklearnoj elektrani radi samo jedan reaktor jer nivo Dunava nije dovoljan da hladi sve reaktore. Nuklearka snabdeva oko 40 odsto struje u Mađarskoj.

"To je minimalna, minimalana reakcija na celu ovu situaciju. Potpuno odobravam i podržavam ovo", kaže Peter Hajmasi, stanovnik Budimpešte.

"Mislim da je to veoma dobra stvar u postojećoj situaciji. To je veoma odgovorna odluka za primer", smatra stanovnica Budimpešte Andrea Viktorija Orban.

Foto: Marko Karovic

Jedan reaktor radi i u rumunskoj nukelaranoj elektrani Černavoda. U Rumniji su u vazduh digli stene koje su iz vode vidile kako bi preusmerili vodu iz Dunava ka nuklearki. Potapaju i natovarne četiri barže da povećaju protok vode ka nuklearki.

"Veći deo Evrope, zbog ovih dugih perioda ekstremnih vrućina ima vodostaj daleko, daleko ispod potrebnog i u dužem vremenskom periodu. To stvara probleme hlađenja ne samo nukelarnih elektrana već i onih nagas, jer nema dovoljno vode da se one ohlade. I ne samo da nema dovoljno vode, već je i temperatura vode viša. To znači da ih je teže ohladiti. Zato i moraju da preduzimaju ovakve ekstremne mere", kaže šefica za energetiku u Jedinici za energetsku i klimatsku obaveštajnu analizu, Džes Ralston.

Pored Dunava, nizak je i vodostaj Save te će nukelarna elektrana Krško u Sloveniji smanjito proizvodnju električne energije za 20 odsto. Krško obezbeđuje skoro 60 odsto dnevne potrošnje električne energije u Sloveniji.