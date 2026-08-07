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Zemljotres jačine 5,0 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Filipine, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Prema podacima EMSC-a, epicentar potresa registrovan je na dubini od 90 kilometara.

Za sada nema izveštaja o povređenima niti o materijalnoj šteti.

Sudeći prema izjavama očevidaca objavljenim na sajtu EMSC-a, potres se osetio veoma intenzivno i trajao je duže, a u pojedinim zgradama ljuljali su se lusteri.

Kurir.rs

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