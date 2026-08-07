Potres jačine 5,0 stepeni po Rihterovoj skali registrovan je na dubini od 90 kilometara, a prema navodima EMSC-a osetio se intenzivno i trajao je duže.
Planeta
NOVI SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO FILIPINE! Ljuljali se lusteri u zgradama, građani osetili snažno podrhtavanje tla
Slušaj vest
Zemljotres jačine 5,0 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Filipine, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Prema podacima EMSC-a, epicentar potresa registrovan je na dubini od 90 kilometara.
Za sada nema izveštaja o povređenima niti o materijalnoj šteti.
Sudeći prema izjavama očevidaca objavljenim na sajtu EMSC-a, potres se osetio veoma intenzivno i trajao je duže, a u pojedinim zgradama ljuljali su se lusteri.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši