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Najmanje osam ljudi je poginulo u pucnjavi u školi na periferiji tajlandske prestonice Bangkoka.

Broj stradalih uključuje i napadača - četrnaestogodišnjeg učenika devetog razreda, njegove babu i dedu koje je upucao pre upada u školu i petoro nastavnika.

- Najmanje 15 ljudi je ranjeno, od kojih su dve osobe u kritičnom stanju - navela je policija.

Osumnjičeni za napad je pronađen mrtav.

Hitne službe su poslate na mesto napada, gde su viđeni učenici i školsko osoblje kako trče u pokušaju da pronađu sklonište.

Vlasti su zatražile od stanovništva da se drži podalje od škole Debsirin u Nontaburiju u kojoj se dogodila pucnjava.

Učenik prvo mislio da čuje petarde

Jedan od učenik kazao je za Rojters da je pomislio da je, kada je začuo zvuke pucnjave u školi, isprva pomislio da su u pitanju petarde ili da neko udara u nešto.

- U početku nisam pomislio da je u pitanju pištolj. Bilo je mnogo pucnjeva: bam bam bam. Onda je utihnulo. Onda je ponovo počelo - rekao je učenik.

Britanski medijski servis navodi da škola Debsirin ima ogranke širom Tajlanda i smatra se veoma prestižnom obrazovnom institucijom.

1/12 Vidi galeriju Pucnjava u elitnoj školi na Tajlandu, najmanje sedam mrtvih uključujući 14-godišnjeg napadača, 15 osoba ranjeno Foto: Sakchai Lalit/AP

Dekrapi Kongdi, šef policije tajlandske pokrajine Nontaburi, potvrdio je za BBC da je masakr izveo 14-godišnji učenik devetog razreda, ali još uvek nije jasno da li ga je upucala policija ili je izvršio samoubistvo.

Ubica se zatvorio u kompjuterski kabinet

U poslednjoj objavi na Fejsbuku pre nego što se saznalo da je napadač mrtav policija je upozorila da se on nalazio u kompjuterskom kabinetu škole.

- Ko je još uvek zaglavljen tamo? Sklonite se na bezbedno - pisalo je u objavi policije uz poziv svima u školi da sačekaju dolazak bezbednosnih organa.

Prvu školu Debsirin u Bangkoku osnovao je tajlandski kralj Čulalongkorn 1885. godine.

Mnoge javne ličnosti Tajlanda pohađale su tu školu, uključujući diplomate, sportiste, pa čak i nekoliko premijera.

BBC navodi da su zakoni vezani za naoružanje prilično strogi u Tajlandu, gde nelegalno posedovanje vatrenog oružja može da vodi kazni do deset godina zatvora.

I pored toga ova zemlja i dalje ima jednu od najviših stopa posedovanja oružja među civilima u jugoistočnoj Aziji.

Nekoliko pucnjava poslednjih godina na Tajlandu

Na Tajlandu je poslednjih godina bilo nekoliko pucnjava sa smrtonosnim ishodom.

U februaru je na direktora škole i učenicu pucao 18-godišnji naoružani mladić tokom opsade škole na jugu Tajlanda.

Direktor je preminuo u bolnici narednog dana.

Prošle godine je pet ljudi ubijeno u pucnjavi na pijaci u Bangkoku.