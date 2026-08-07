MASAKR U ELITNOJ ŠKOLI, 14-GODIŠNJI NAPADAČ NAĐEN MRTAV! Đaci i profesori bežali od pucnjave na sve strane, pre upada ubio babu i dedu (FOTO, VIDEO)
Najmanje osam ljudi je poginulo u pucnjavi u školi na periferiji tajlandske prestonice Bangkoka.
Broj stradalih uključuje i napadača - četrnaestogodišnjeg učenika devetog razreda, njegove babu i dedu koje je upucao pre upada u školu i petoro nastavnika.
- Najmanje 15 ljudi je ranjeno, od kojih su dve osobe u kritičnom stanju - navela je policija.
Osumnjičeni za napad je pronađen mrtav.
Hitne službe su poslate na mesto napada, gde su viđeni učenici i školsko osoblje kako trče u pokušaju da pronađu sklonište.
Vlasti su zatražile od stanovništva da se drži podalje od škole Debsirin u Nontaburiju u kojoj se dogodila pucnjava.
Učenik prvo mislio da čuje petarde
Jedan od učenik kazao je za Rojters da je pomislio da je, kada je začuo zvuke pucnjave u školi, isprva pomislio da su u pitanju petarde ili da neko udara u nešto.
- U početku nisam pomislio da je u pitanju pištolj. Bilo je mnogo pucnjeva: bam bam bam. Onda je utihnulo. Onda je ponovo počelo - rekao je učenik.
Britanski medijski servis navodi da škola Debsirin ima ogranke širom Tajlanda i smatra se veoma prestižnom obrazovnom institucijom.
Dekrapi Kongdi, šef policije tajlandske pokrajine Nontaburi, potvrdio je za BBC da je masakr izveo 14-godišnji učenik devetog razreda, ali još uvek nije jasno da li ga je upucala policija ili je izvršio samoubistvo.
Ubica se zatvorio u kompjuterski kabinet
U poslednjoj objavi na Fejsbuku pre nego što se saznalo da je napadač mrtav policija je upozorila da se on nalazio u kompjuterskom kabinetu škole.
- Ko je još uvek zaglavljen tamo? Sklonite se na bezbedno - pisalo je u objavi policije uz poziv svima u školi da sačekaju dolazak bezbednosnih organa.
Prvu školu Debsirin u Bangkoku osnovao je tajlandski kralj Čulalongkorn 1885. godine.
Mnoge javne ličnosti Tajlanda pohađale su tu školu, uključujući diplomate, sportiste, pa čak i nekoliko premijera.
BBC navodi da su zakoni vezani za naoružanje prilično strogi u Tajlandu, gde nelegalno posedovanje vatrenog oružja može da vodi kazni do deset godina zatvora.
I pored toga ova zemlja i dalje ima jednu od najviših stopa posedovanja oružja među civilima u jugoistočnoj Aziji.
Nekoliko pucnjava poslednjih godina na Tajlandu
Na Tajlandu je poslednjih godina bilo nekoliko pucnjava sa smrtonosnim ishodom.
U februaru je na direktora škole i učenicu pucao 18-godišnji naoružani mladić tokom opsade škole na jugu Tajlanda.
Direktor je preminuo u bolnici narednog dana.
Prošle godine je pet ljudi ubijeno u pucnjavi na pijaci u Bangkoku.
(Kurir.rs/BBC/Preveo i priredio: N. V.)