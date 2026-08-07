TRAMPOV NOVI UDARAC KINI NAKON ODMAZDE IZ PEKINGA ZA AMERIČKE SANKCIJE! Uvodi carine od 15% na ključni materijal za proizvodnju čipova, odmah stigao ODGOVOR
Američki predsednik Donald Tramp potpisao je sinoć izvršnu uredbu kojom se uvode carine od 15 odsto na uvozne proizvode napravljene od polikristalnog silicijuma, ključnog materijala koji se koristi u proizvodnji poluprovodnika (čipova) i solarnih panela.
BBC prenosi da se Trampovom uredbom utvrđuje i minimalna cena uvoza polikristalnog silicijuma i srodnih proizvoda.
Navodi se da ovaj potez dolazi nakon istrage o ugroženosti nacionalne bezbednosti u pogledu materijala koji se uvoze iz inostranstva.
Trampov cilj je da pomogne zaštiti američkih proizvođača čipova koji se suočavaju sa sve većom konkurencijom kineske industrije, što je ključni izvor trenja između dve najveće svetske privrede.
Kina: Ovo ozbiljno remeti trgovinu
Kineska ambasada u Vašingtonu saopštila je da ovaj potez "ozbiljno remeti" trgovinu između dve zemlje i da će Peking delovati kako bi zaštitio svoje kompanije.
U saopštenju je navedeno da Vašington "zloupotrebljava državnu moć kako bi proganjao kineske firme", a ocenjuje se i da protekcionizam neće učiniti Ameriku konkurentnijom.
Tramp je u uredbi naveo da je prihvatio preporuke ministra trgovina Hauarda Latnika da se utvrde minimalne cene uvoza i uvede carina od 15 odsto na polikristalni silicijum i srodne uvozne proizvode.
Nove mere bi trebalo da stupe na snagu u decembru.
- SAD će takođe ponuditi podsticaje za podsticanje domaće proizvodnje - dodaje se u objavi Trampove uredbe.
Amerika ograničila uvozi kineskih robota, Peking odgovorio
Britanski medijski servis podseća da ovaj potez dolazi nakon drugih američkih ograničenja na uvoz dronova, humanoidnih robota i drugih tehnoloških proizvoda iz Kine, uvedenih prošle nedelje.
Kina je ove nedelje objavila niz kontramera, uključujući strožu kontrolu izvoza dronova i sankcije protiv američkih firmi.
Sve se ovo dešava uoči samita Trampa sa kineskim predsednikom Si Đinpingom koji bi narednog meseca trebalo da bude održan u Vašingtonu.
(Kurir.rs/BBC/Preveo i i priredio: N. V.)