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Kina je u četvrtak pozvala Japan da ozbiljno shvati zabrinutost međunarodne zajednice, ispuni svoje obaveze u vezi sa neširenjem nuklearnog oružja u skladu sa međunarodnim pravom, iskreno se suoči sa svojom istorijom i odustane od puta remilitarizacije.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine Lin Đijen izneo je ove komentare odgovarajući na pitanje o 81. godišnjici američkog atomskog bombardovanja Hirošime i najnovijim dešavanjima u vezi sa vojnom i nuklearnom politikom Japana.

Lin je rekao da se tragedije izazvane upotrebom nuklearnog oružja nikada ne smeju ponoviti, ali je istovremeno naglasio da se mora pamtiti i širi istorijski kontekst tih događaja, uključujući posledice agresije i širenja japanskog militarizma tokom Drugog svetskog rata.

Prema njegovim rečima, pojedine desničarske snage u Japanu dugo pokušavaju da iskrive istorijske činjenice, koristeći ulogu zemlje kao žrtve nuklearnog napada kako bi privukle međunarodno saosećanje, dok umanjuju razmere japanske ratne agresije koja je prouzrokovala stradanje desetina miliona ljudi u susednim zemljama.

Lin je istakao da Japan, kako je naveo, istovremeno jača vojne kapacitete, traži dodatnu nuklearnu zaštitu od Sjedinjenih Američkih Država i razmatra promene u okviru svojih principa nenuklearne politike. Dodao je da su pojedini japanski zvaničnici otvoreno govorili o mogućnosti razvoja sopstvenog nuklearnog kapaciteta.

Povodom obeležavanja 80. godišnjice početka Tokijskih suđenja nakon Drugog svetskog rata, Lin je rekao da „sud istorije još nije završen“ i pozvao Japan da se suoči sa međunarodnim očekivanjima, ispuni svoje obaveze u oblasti kontrole nuklearnog oružja i izbegne ponavljanje istorijskih grešaka.

Odgovarajući na pitanje o jačanju japanskog vojnog prisustva na pacifičkim ostrvima, uključujući raspoređivanje protivbrodskih raketnih sistema na ostrvu Minamitorišima, Lin je rekao da je to još jedan pokazatelj ubrzane remilitarizacije Japana.