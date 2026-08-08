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Prava drama odvijala se sinoć na jezeru Seksta u Poljskoj kada su nagla promena vremena i snažan vetar izazvali prevrtanje četiri jedrilice. U vodi je završilo ukupno 37 osoba, među kojima 31 dete i šest odraslih, a incident se dogodio u blizini grada Zdori, prenose lokalni mediji.

Spasilačke ekipe dobile su poziv oko 20.24 časa nakon dojave da je veći broj ljudi upao u vodu. Na lice mesta odmah su upućeni pripadnici Državne i Dobrovoljne vatrogasne službe, ekipe hitne pomoći, policija i članovi spasilačkih službi. Zahvaljujući brzoj reakciji nadležnih, ali i pomoći prolaznika koji su se zatekli u blizini, više od 30 osoba uspešno je izvučeno iz vode i bezbedno prebačeno na obalu.

Jedna osoba zadobila je povrede i prevezena je u bolnicu, dok ostalim učesnicima nije bila potrebna hospitalizacija. Vatrogasci su nakon intervencije naglasili da je nošenje prsluka za spasavanje bilo od presudnog značaja, jer je omogućilo veću bezbednost ljudi u vodi i olakšalo samu akciju spasavanja.