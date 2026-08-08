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Američki predsednik Donald Tramp potpisao je izvršnu naredbu kojom se zabranjuje takozvani porođajni turizam u zemlji, praksa u kojoj strani državljani putuju u SAD da bi rodili dete koje automatski dobija američko državljanstvo.

To je rekao zamenik šefa kabineta Bele kuće Stiven Miler tokom potpisivanja dokumenta.

Prema rečima američkog zvaničnika, među onima koji se sada smatraju nepodobnim za automatsko državljanstvo su "strani neprijatelji Sjedinjenih Država, članovi stranih terorističkih organizacija i velike kategorije ljudi koji lobiraju i deluju u ime stranih vlada".

- Izvršna naredba osigurava da veliki broj ljudi koji bi dobili državljanstvo po rođenju više neće imati pravo na te beneficije - izjavio je Miler, napominjući da je američki predsednik time usvojio meru kojom se uvodi zabrana porođajnog turizma u SAD.

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