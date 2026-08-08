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"PRIMORANI SMO DA SE BORIMO ZA SVAKU RAKETU" Velika nestašica presretača za "Patriote", oglasio se ukrajinski zvaničnik
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Ukrajina je primorana da se "bori" za svaku raketu presretač PAC-3 za svoje sisteme Patriot, izjavio je vršilac dužnosti ukrajinskog ministra spoljnih poslova Andrej Sibiga.
- Nažalost, takav je svet i takve su geopolitičke realnosti da SAD mogu da proizvedu oko 600 raketa PAC-3 godišnje. A s obzirom na situaciju na Bliskom istoku, razumemo koliko nam je trenutno teško da nabavimo, kupimo, razmenimo i steknemo ove rakete. Bukvalno se borimo za svaku pojedinačnu raketu - rekao je on na zajedničkoj konferenciji za novinare sa azerbejdžanskim ministrom spoljnih poslova Džejhunom Bajramovim u Kijevu.
(Kurir.rs/TASS)
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