Ukrajina je primorana da se "bori" za svaku raketu presretač PAC-3 za svoje sisteme Patriot , izjavio je vršilac dužnosti ukrajinskog ministra spoljnih poslova Andrej Sibiga .

- Nažalost, takav je svet i takve su geopolitičke realnosti da SAD mogu da proizvedu oko 600 raketa PAC-3 godišnje. A s obzirom na situaciju na Bliskom istoku, razumemo koliko nam je trenutno teško da nabavimo, kupimo, razmenimo i steknemo ove rakete. Bukvalno se borimo za svaku pojedinačnu raketu - rekao je on na zajedničkoj konferenciji za novinare sa azerbejdžanskim ministrom spoljnih poslova Džejhunom Bajramovim u Kijevu.