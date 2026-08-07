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Prema najnovijim podacima tajlandskog Ministarstva zdravlja, u pucnjavi je stradalo osmoro ljudi. Među žrtvama je pet nastavnika, koje je, prema navodima policije, ubio učenik devetog razreda star oko 14 godina.

U napadu je ranjeno najmanje 15 osoba, uključujući učenike, dok se dvoje povređenih nalazi u kritičnom stanju. Napadač je nakon toga izvršio samoubistvo, prenosi BBC.

Policija je saopštila da je tinejdžer koristio pištolj kalibra devet milimetara koji je pripadao njegovom dedi. Tokom napada ispalio je ukupno 26 metaka, navodi Rojters.

Pucnjava se dogodila u školi "Debsirin" u blizini Bangkoka, uglednoj obrazovnoj ustanovi koja ima ogranke širom Tajlanda.

Tajlandima jednu od najviših stopa civilnog posedovanja oružja u jugoistočnoj Aziji, a zemlja je poslednjih godina bila poprište nekoliko smrtonosnih incidenata.

U februaru ove godine, naoružani 18-godišnjak ubio je direktora škole i jednu učenicu tokom opsade škole na jugu Tajlanda.