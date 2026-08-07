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Tajfun Delfindanas se približio udaljenim ostrvima na jugu Japana, zbog čega je zatvoren glavni aerodrom na Okinavii obustavljen sav avio-saobraćaj ka tom ostrvu i sa njega, a više stotina ljudi je potražilo sklonište u centrima za evakuaciju.

Prema podacima Japanske meteorološke agencije, tajfunse danas pre podne nalazio u blizini ostrva Joron i kretao se ka zapadu, prema glavnom ostrvu Okinava, sa maksimalnom brzinom vetra od 144 kilometara na čas.

Tajfun Delfin na jugu Japana Foto: NTV-NNN

Tri muškarca u sedamdesetim godinama lakše su povređena, pri čemu je dvojicu zahvatio vetar, dok je treći pao sa stolice, sa koje ga je, po svemu sudeći, oborio vetar dok se pripremao za oluju, saopštila je prefektura Okinava.

Aerodrom Naha na ostrvu Okinava saopštio je da je danas zatvoren, te da su svi domaći i međunarodni letovi ka Nahi i iz nje otkazani. Tokom dana, 240 ljudi se sklonilo u centre za evakuaciju širom Okinave, saopštila je prefektura.

Tajfun Delfin na jugu Japana Foto: NTV-NNN

U očekivanju da će tajfun Delfin zahvatiti deo južnog ostrva Kjušu, stanovnici čije su kuće oštećene u prošlonedeljnom razornom zemljotresu postavljali su plave cerade na krovove i zidove kako bi sprečili štetu od vode.

Meteorološka agencija je prognozirala jak vetar, obilnu kišu i visoke talase u regionu Okinave sve do nedelje i pozvala stanovnike tog područja da ostanu u zatvorenom prostoru.