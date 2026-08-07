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Na snimku se vidi kako se hirurzi svojim telima odupiru potresu i štite pacijenta na operacionom stolu dok se sve oko njih trese, a medicinska oprema pada i pomera se po prostoriji. Operacija završena uprkos zemljotresu koji je bacao hirurge i medicinske sestre po sali

Na snimku od 28. jula vidi se kako se operaciona sala snažno ljulja, a silina zemljotresa u jednom trenutku odbacuje deo medicinskog osoblja na drugi kraj prostorije.

Dvojica lekara sve vreme čvrsto drže operacioni sto kako bi zaštitili pacijenta, dok svetla trepere, a ostali članovi tima pokušavaju da zadrže ravnotežu. Jedan od njih pao je na pod dok je pokušavao da obezbedi opremu koja se pomerala.

Prema izveštajima japanskih medija, hirurzi su nakon smirivanja tla nastavili operaciju i uspešno je završili. Bolnica je sa redovnim radom nastavila 5. avgusta.

Zemljotres je pogodio južni deo japanskog ostrva Kjušu u poslepodnevnim satima 28. jula. Život je izgubilo 38 ljudi, dok je više od 120 osoba povređeno. Vlasti prefekture Kumamoto saopštile su da je zemljotres izazvao eksploziju u jednom tržnom centru i srušio fabrički dimnjak. Brojne zgrade su se urušile, hiljade domaćinstava ostale su bez struje, a putevi širom regiona su popucali.

Najmanje 79.000 ljudi danima nije imalo pristup vodi, dok je 3.500 domaćinstava ostalo bez struje, pri temperaturama koje su dostizale 35 stepeni. U privremeni smeštaj zbrinuto je 9.000 evakuisanih stanovnika. Podrhtavanje tla osetilo se sve do Južne Koreje.

U urušavanju tržnog centra Aeon u gradu Kašima poginulo je najmanje sedam osoba. Među najteže pogođenim područjima je i grad Hikava, gde je prema zvaničnim podacima uništeno ili oštećeno više od 800 od ukupno 4.500 kuća.