Slušaj vest

Snažan toplotni talas zahvatio je Korejsko poluostrvo, a vlasti Severne Koreje preko državnih medija objavile su niz saveta građanima kako da lakše podnesu visoke temperature. Među preporučenim jelima našla se i tradicionalna čorba od psećeg mesa, ali i pileća supa sa ginsengom, prenosi Rojters.

Državna televizija saopštila je da je temperatura u zemlji dostigla 36,7 stepeni Celzijusa, što je, prema navodima severnokorejskih medija, najviša izmerena vrednost od početka merenja. List "Rodong Sinmun" preneo je preporuke lekara iz Opšte bolnice u Pjongjangu, koji su građanima savetovali da tokom vrelih dana jedu lubenicu, krastavce i mung pasulj, ali i hranljivija jela poput čorbe od psećeg mesa, riblje kaše i kaše od crvenog pasulja.

U tekstu državnog lista posebno je izdvojena čorba od psećeg mesa, opisana kao tradicionalno letnje jelo za koje se u narodu veruje da ima lekovita svojstva tokom najvećih vrućina. Severokorejski mediji podsetili su i da je početkom godine održano nacionalno takmičenje u pripremanju jela od psećeg mesa.

Foto: Kurir/T.Ilić

Državna novinska agencija KCNA promovisala je i "samgjetang", tradicionalnu pileću supu sa ginsengom, lepljivim pirinčem i žižulama, navodeći da upravo takva jela privlače goste u restoranima u Pjongjangu tokom vrelih dana.

Pored preporuka o ishrani, državni mediji emitovali su i savete za zaštitu zdravlja tokom toplotnog talasa, uključujući dovoljan unos tečnosti, plivanje i izbegavanje prevelikog napora na otvorenom.

Severna Koreja nije objavila podatke o eventualnim smrtnim slučajevima povezanim sa visokim temperaturama, dok je Južna Koreja prijavila više od 20 takvih slučajeva.

Uz zdravstvene preporuke, državni mediji su ponovo isticali i poruke o lideru Kim Džong Unu, navodeći njegove ranije obilaske tokom nepovoljnih vremenskih uslova i pokušavajući da ga predstave kao nekoga ko deli teškoće sa narodom.