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Iako ovaj sporazum dodatno učvršćuje blok velikih sunitskih muslimanskih sila, nije poznato kakve konkretne obaveze očekuju svaku državu, prenosi agencija Rojters. Turski zvaničnik je potvrdio da će sporazum biti potpisan.

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan i premijer Pakistana Šehbaz Šarifsastaće se u Džedi, u Sudijskoj Arabiji, sa prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom, kako bi potpisali sporazum.

Sporazum usledio je nakon gotovo godinu dana pregovora, u trenutku kada sukob u koji je uključen Iranrazotkriva bezbednosne ranjivosti zemalja Zaliva i ometa transport nafte i druge ključne robe kroz Ormuski moreuz.

Ministar spoljnih poslova Turske Hakan Fidan izjavio je u januaru da se Ankara zalaže za širu regionalnu bezbednosnu platformu radi unapređenja saradnje i stabilnosti.