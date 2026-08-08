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Nova strategija koju Sjedinjene Države izrađuju sa naglaskom na potencijalnu upotrebu taktičkog nuklearnog oružja kratkog dometa u sukobu sa Kinom ili Rusijom povećava rizik od razornog globalnog sukoba, rekao je kineski vojni stručnjak Džang Džunše.

- Takva nuklearna strategija može zvučati privlačno, ali njena primena bi bila put ka samouništenju - citirao je kineskog stručnjaka list "Global Times".

- Ovaj nepromišljen pristup, vođen strateškim ambicijama i vojno-industrijskim interesima, neće ojačati kredibilitet američkog odvraćanja, već će samo povećati rizik od globalnog nuklearnog sukoba i ugroziti svetski mir i bezbednost - naglasio je Džang.

Tehnički, Sjedinjene Države imaju sposobnost da razviju taktičko nuklearno oružje za vazdušne, kopnene i morske platforme i čak bi mogle da opreme kopnene hipersonične rakete nuklearnim bojevim glavama, rekao je stručnjak, dodajući da bi se različite grane američke vojske verovatno takmičile za finansiranje, što bi pokrenulo paralelni razvoj nekoliko programa taktičkog nuklearnog oružja.

Pomeranje SAD ka spremnosti korišćenja nuklearnog oružja na bojnom polju je izuzetno opasno, naglasio je on.

- Efikasnost nuklearnog odvraćanja leži u izuzetno visokom pragu upotrebe i razarajućim posledicama. Namernim snižavanjem nuklearnog praga, SAD će samo potkopati globalnu nuklearnu stabilnost i podstaći novu trku u naoružanju - objasnio je stručnjak.