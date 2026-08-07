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Severna Koreja je poslala raketnu jedinicu u Rusiju, koja bi trebalo da bude opremljena sa do 120 balističkih projektila i šest lansera za napade na Ukrajinu, navodi "Independent".

Andrij Černjak iz Glavne obaveštajne uprave Ukrajine rekao je da bi jedinica od oko 90 severnokorejskih vojnika trebalo da bude stacionirana u Voronješkoj oblasti, u sastavu 112. raketne brigade ruske vojske.

Prema njegovim rečima, Pjongjang je Rusiji već isporučio novu pošiljku od oko 40 balističkih projektila KN-23 i KN-24, zajedno sa osobljem. Konačan sastav jedinice i broj projektila trebalo bi da budu dogovoreni tokom pregovora na visokom nivou narednog meseca. Nije poznato da li će severnokorejski vojnici direktno upravljati raketama ili će imati tehničku i drugu podršku u operacijama.

Rusija od kraja 2023. koristi severnokorejske balističke rakete u napadima na Ukrajinu, ali raspoređivanje severnokorejske raketne jedinice predstavlja novo proširenje vojne saradnje Moskve i Pjongjanga.

Ukrajinase suočava sa nedostatkom savremenih sistema protivvazdušne odbrane, dok su balističke rakete posebno teško oborive. Stručnjaci upozoravaju da bi povećanje broja takvih projektila moglo da predstavlja ozbiljan problem za ukrajinsku odbranu, naročito tokom zime, kada bi Rusija mogla ponovo da intenzivira napade na energetsku infrastrukturu.

Černjakove tvrdnje nisu nezavisno potvrđene, a rusko Ministarstvo odbrane i severnokorejsko predstavništvo pri UN nisu odmah odgovorili na zahteve za komentar.

Severna Koreja je od početka ruske invazije na Ukrajinu postala jedan od najbližih saveznika Moskve. Pjongjang je Rusiji, prema navodima ukrajinskih zvaničnika, isporučio milione artiljerijskih granata i poslao oko 14.000 vojnika.