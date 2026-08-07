OGROMNI OPASNI GUŠTER ŠETA SLOBODNO BLIZU NASELJA! Vlasti pokrenule HITNU potragu, moraju da ga uhvate što pre! Uzbuna na severu Italije! (FOTO)
Gušter, koji potiče iz Indonezijei Papue Nove Gvineje, primećen je u gradu Montekjari, nedaleko od Breše na severu Italije.
Lokalni radnik na farmi fotografisao je životinju 17. jula, nakon čega je pokrenuta potraga. Papuanski varan može da naraste do 2,5 metara i da teži čak 90 kilograma. Hrani se različitim životinjama, od jaja i pacova do svinja, jelena i lovačkih pasa.
Potraga uključuje dronove opremljene termalnim kamerama i uređajima za noćno osmatranje, dok su vlasti postavile i dva kaveza sa piletinom kako bi namamili guštera. Životinja je u poslednje dve nedelje viđena tri puta.
Gradonačelnik Montekjarija, Marko Tonji rekao je da u početku nije verovao da je fotografija autentična, ali je kasnije potvrđeno da je gušter zaista na slobodi.
Zbog bezbednosti građanima je zabranjeno pešačenje i vožnja bicikla u području gde je primećen, a radnicima na farmama savetovano je da drže zatvorena vrata svojih objekata.
Papuanski varani su srodnici komodo varana. Imaju snažne, oštre kandže, odlični su penjači i mogu da nanesu otrovan ujed. Agresivni mogu postati kada su uplašeni ili se osete ugroženo. Ipak, nema poznatih slučajeva da love ljude.
Još nije poznato kako je životinja dospela u Italiju. Gradonačelnik sumnja da ju je neko ilegalno držao, nakon čega je pobegla ili bila puštena. Držanje i pripitomljavanje ove vrste u Italiji je ilegalno, a životinja je zaštićena, što znači da ne sme biti ubijena.
Potraga za gušterom za sada nije dala rezultate, a papuanski varan i dalje slobodno luta italijanskim područjem.