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Gušter, koji potiče iz Indonezijei Papue Nove Gvineje, primećen je u gradu Montekjari, nedaleko od Breše na severu Italije.

Lokalni radnik na farmi fotografisao je životinju 17. jula, nakon čega je pokrenuta potraga. Papuanski varan može da naraste do 2,5 metara i da teži čak 90 kilograma. Hrani se različitim životinjama, od jaja i pacova do svinja, jelena i lovačkih pasa.

Potraga uključuje dronove opremljene termalnim kamerama i uređajima za noćno osmatranje, dok su vlasti postavile i dva kaveza sa piletinom kako bi namamili guštera. Životinja je u poslednje dve nedelje viđena tri puta.

Gradonačelnik Montekjarija, Marko Tonji rekao je da u početku nije verovao da je fotografija autentična, ali je kasnije potvrđeno da je gušter zaista na slobodi.

1/5 Vidi galeriju Džinovski papuanski varan viđen kako slobodno šeta na severu Italije. U pitanju je potencijalno opasna životinja po ljude, pa su vlasti pokrenule hitnu akciju hvatanja ovog stvorenja. Foto: Youtube, Shutterstock, FB-StockPhoto-1 / Alamy / Profimedia

Zbog bezbednosti građanima je zabranjeno pešačenje i vožnja bicikla u području gde je primećen, a radnicima na farmama savetovano je da drže zatvorena vrata svojih objekata.

Papuanski varani su srodnici komodo varana. Imaju snažne, oštre kandže, odlični su penjači i mogu da nanesu otrovan ujed. Agresivni mogu postati kada su uplašeni ili se osete ugroženo. Ipak, nema poznatih slučajeva da love ljude.

Još nije poznato kako je životinja dospela u Italiju. Gradonačelnik sumnja da ju je neko ilegalno držao, nakon čega je pobegla ili bila puštena. Držanje i pripitomljavanje ove vrste u Italiji je ilegalno, a životinja je zaštićena, što znači da ne sme biti ubijena.