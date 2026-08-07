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U Jekaterinburgu je jutros pogođeno skladište kompanije "Vajldberis", koja snabdeva vojnom opremom ruske oružane snage.

Ruska kompanija je saopštila da su napad izvršili ukrajinski dronovi i da su vazdušni udari izazvali požar u objektu.

- Napad je bio usmeren na skladište kojim upravlja zajednička kompanija RWB, koja upravlja logističkim operacijama "Vajldberisa". Zaposleni su evakuisani pre napada, a isporuke su preusmerene u druga skladišta - saopštila je kompanija, prenosi Kijev post.

Navodi se da nije bilo prijavljenih žrtava.

Prema rečima Artema Žoge, ruskog predsedničkog izaslanika u Uralskom federalnom okrugu, oko 800 ljudi je evakuisano sa lokacije.

1/23 Vidi galeriju Ukrajinski borbeni dronovi "Ljuti" Foto: Efrem Lukatsky/AP

Napad se dogodio više od 2.000 kilometara od ukrajinske granice i najnoviji je vazdušni udar na infrastrukturu "Vajldberisa" duboko u Rusiji.

Guverner Sverdlovske oblasti Denis Pasler objavio je upozorenje na pretnju od dronova tokom noći, ali nije pružio detalje o napadu ili šteti.

Vlasti su privremeno ograničile letove na aerodromu Kolcovo u Jekaterinburgu, a ograničenja su ukinuta do jutra.

Ukrajinski kanali za praćenje objavili su snimke za koje tvrde da prikazuju trenutak kada je dron AN-196 "Ljuti" udario u skladište, zajedno sa fotografijama dima koji se diže sa tog područja.

Ovi izveštaji nisu nezavisno potvrđeni.

Ukrajinski dronovi su poslednjih nedelja sve češće ciljali logističke centre kompanije "Vajldberis".

Prema navodima ruskog medija Agentstvo, više od 20 skladišta te kompanije je pogođeno od sredine jula u ukrajinskim napadima dronovima velikog dometa.