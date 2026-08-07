da li nato stoji iza napada dronovima na rusiju?

da li nato stoji iza napada dronovima na rusiju?

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Pozivajući se na materijal koji je dobila od jedne anonimne grupe, ruska državna novinska agencija TASS tvrdi da su ruski hakeri došli do dokumenata o direktnom učešću vojnog saveza NATO u napadima Ukrajine na rusku teritoriju.

TASS navodi da su hakeri dobili pristup dokumentima koji se tiču ukrajinskih napada na naftne terminale u Lenjingradskoj i Kalinjingradskoj oblasti izvršenih u julu.

Hakeri su ruskoj agenciji rekli da prepiska i dokumenti otkrivaju ko je dostavio precizne koordinate objekata i ko je "podstakao Ukrajinu na izvršenje terorističkih akata" u ruskim regionima.

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Oni tvrde da je Službi bezbednosti Ukrajine (SBU) koordinate naftnih terminala u Lenjingradskoj i Kalinjingradskoj oblasti dostavio specijalista za hibridno ratovanje "Bart De Vahter" iz organizacije Hybrid Analyze Vigilant Network (HAVN).

Agencija navodi da je prema dokumentima koje su joj dostavili ruski hakeri HAVN povezan sa snagama NATO za specijalne operacije i obaveštajni rad.

Hakeri su rekli da je De Vahter poslao predstavniku SBU obaveštajne podatke koji sadrže koordinate Gaspromovog tankera koji prevozi tečni prirodni gas.

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Oni tvrde da dokumenti ukazuju da je De Vahter predložio održavanje onlajn sastanka sa predstavnikom Centra za međunarodnu saradnju SBU po imenu Ivan. Očekivalo se da će prisustvovati i njegov pretpostavljeni obaveštajni službenik po imenu Martin.

Ivan je, zauzvrat, predložio da se u prepisku doda njegov stručnjak, major SBU Mihail Marčenko.

U prepisci je Marčenko opisan kao iskusan specijalista čije glavne oblasti stručnosti uključuju hibridne pretnje, špijunažu, sabotažu i informacione operacije u savremenim sukobima.

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