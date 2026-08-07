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Saudijska Arabija, Turska i Pakistan potpisali su pakt o međusobnoj odbrani koji predviđa da će se napad na bilo koju od njih "smatrati napadom na sve njih".

CNN navodi da sporazum između tri američka saveznika dolazi u trenutku kada se Saudijska Arabija suočava sa pretnjama na više frontova i primorao bi svaku od zemalja potpisnica da interveniše ako je druga napadnuta, slično paktu između zemalja NATO.

- Namera mu je da ojača kolektivno odvraćanje od bilo kakvog čina agresije, a uz to omogućuje unapređenje svih aspekata odbrambene saradnje između tri države - piše u zajedničkom saopštenju.

Američka televizija naglašava da je sporazum potpisan u Meki, najsvetijem gradu islama i rodnom mestu proroka Muhameda, što mu pruža političku i versku simboliku.

Pored toga što je dom najsvetijih mesta islama, Saudijska Arabija je jedan od najvećih svetskih izvoznika nafte.

1/4 Vidi galeriju U Meki potpisan bezbednosni pakt Saudijske Arabije, Pakistana i Turske, potpise stavili princ prestolonaslednik Mohamed bin Salman, premijer Šehbaz Šarif i predsednik Redžep Tajip Erdogan Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Pakistan je jedina muslimanska nacija sa nuklearnim oružjem.

Sporazum je postignut nakon sastanka saudijskog princa prestolonaslednika Mohameda bin Salmana, de fakto vladara te kraljevine sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom i pakistanskim premijerom Šehbazom Šarifom.

- Vođen je dugogodišnjim istorijskim vezama između tri države, zasnovanim na trajnim vezama bratstva i islamske solidarnosti koje ih ujedinjuju, nadograđujući se na njihove zajedničke strateške interese i dugogodišnju odbrambenu saradnju - dodaje se u saopštenju.

BBC navodi da su tri zemlje želele da ovim ojačaju bezbednosne veze, jer je Saudijska Arabija uvučena u sukob u regionu, a poremećena je plovidba kroz Ormuski moreuz i Crveno more.

Saudijska Arabija i Pakistan su prošle godine objavili zajednički odbrambeni pakt, a sve tri zemlje su se angažovale kao posrednici u mirovnim pregovorima između Amerike i Irana.