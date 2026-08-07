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Dobitni loto listić vredan milion evra pronađen je u smeću u Italiji, nakon što je očajna dobitnica zamolila radnike komunalnog preduzeća da joj pomognu, saopštila je kompanija za upravljanje otpadom za agenciju Frans pres (AFP).

Radnici su detaljno pretražili gomile otpada iz kamiona za odvoz smeća, rekao je Roberto Nikola Toskano, direktor kompanije SANB iz italijanske pokrajine Pulje.

„Pravo čudo, ostao je potpuno čitav“, kaže.

Posle izvlačenja, dobitnica je 2. avgusta otišla u obližnju trafiku da proveri da li je nešto dobila, ali joj je aparat prikazao poruku da je listić „neisplativ“, objašnjava Toskano.

Manja prodajna mesta mogu da isplate samo manje dobitke, dodao je.

Međutim, žena, čiji identitet nije objavljen, nije shvatila da je osvojila glavni dobitak.

„Uvek je igrala iste brojeve, jer su je vezivali za njoj dragu osobu“, kaže Toskano.

Kada se vratila kući, član porodice joj je rekao da su upravo njeni uobičajeni brojevi izvučeni kao dobitni.

Odmah su se vratili u trafiku, ali su tamo saznali da je listić već bačen u smeće i da je otpad u međuvremenu odnet.

Tada je pozvala Toskana.

„Pratili smo putanju listića, iako nismo imali mnogo nade da ćemo ga pronaći, jer ga je kamion za odvoz smeća već pokupio“, ispričao je Toskano za AFP.

Foto: Shutterstock

Ipak, sreća ih je poslužila - uspeli su da utvrde koji je kamion odneo otpad i zaustavili ga pre nego što je ispraznio teret.

Zbog mogućeg prisustva opasnog otpada, vozilo je prebačeno u specijalizovanu kompaniju koja je imala uslove da bezbedno obavi pretragu.

Radnici su više od jednog dana pretraživali sadržaj kamiona i pronašli brojne listiće i njihove delove.

„Među njima je bio i listić koji smo tražili, i to potpuno neoštećen - pravo malo čudo“, rekao je Toskano 4. avgusta za AFP.

Dobitnica se „rasplakala se od sreće“ kad su je obavestili, dodaje.

„Da smo bili zajedno, zagrlio bih je.“

Ova uspešno izbegnuta katastrofa ipak je imala cenu.

SANB, sa sedištem u Bitontu, nedaleko od Barija, javno je komunalno preduzeće, što znači da bi troškove potrage, da nije bilo drugačijeg dogovora, snosili poreski obveznici.

Toskano je zato rekao da je od žene zatražio da potpiše izjavu kojom se obavezuje da će pokriti sve dodatne troškove zbog potrage.