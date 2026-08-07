BIVŠI PRINC ENDRU SE IZBEZUMIO! Muškarac sa fantomkom na glavi ga jurio blizu imanja, otkriveni detalji INCIDENTA koji se dogodio u maju ove godine! (FOTO
Bivši vojvoda od Jorkai princ Endru naveo je u izjavi da je tokom šetnje pasa u blizini svog doma na imanju Sandringemprimetio automobil za koji je pretpostavio da pripada fotografima. On i njegovo obezbeđenje potom su prošli pored vozila.
Prema njegovim rečima, muškarac se tada okrenuo ka njemu, a lice mu je bilo prekriveno fantomkom. Endru je opisao osobu kao "nekoga ko je delovao kao da ne pripada tom mestu".
U izjavi je naveo da je muškarac, nakon što je shvatio ko je on, počeo da trči za njegovim vozilom.
Incident se dogodio 6. maja u blizini imanja Sandringem u Norfolku. Policija je privela Aleksa Dženkinsona (39), koji je optužen za korišćenje pretećih i uvredljivih reči i ponašanja koje je kod bivšeg princa trebalo da izazove strah.
Policija takođe traži izdavanje naloga za zaštitu od proganjanja.
Na sudu se čulo da je bivši princ Endru u trenutku incidenta bio u šetnji sa psima, zajedno sa članom svog obezbeđenja. Dženkinsu se takođe stavlja na teret posedovanje opasnog predmeta. On je odbio da dostavi uzorak krvi nakon hapšenja.
Dženkins, koji je beskućnik i tvrdi da mu pas pomaže zbog ADHD-a, nije prisustvovao delu sudskog postupka jer mu nije bilo dozvoljeno da uđe u sudnicu sa životinjom.
Njegova advokatica navela je da pas predstavlja njegovu podršku, ali je sudija odbio da dozvoli prisustvo psa bez dodatnih dokaza o toj potrebi. Sudija je produžio privremenu zabranu prilaska i odredio nova ročišta za narednu godinu.
(Kurir.rs/The Sun)