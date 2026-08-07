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Bivši vojvoda od Jorkai princ Endru naveo je u izjavi da je tokom šetnje pasa u blizini svog doma na imanju Sandringemprimetio automobil za koji je pretpostavio da pripada fotografima. On i njegovo obezbeđenje potom su prošli pored vozila.

Prema njegovim rečima, muškarac se tada okrenuo ka njemu, a lice mu je bilo prekriveno fantomkom. Endru je opisao osobu kao "nekoga ko je delovao kao da ne pripada tom mestu".

Princ Endru Foto: Zak Hussein / SplashNews.com / Splash / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Invicta Kent Media / Shutterstock Editorial / Profimedia

U izjavi je naveo da je muškarac, nakon što je shvatio ko je on, počeo da trči za njegovim vozilom.

Incident se dogodio 6. maja u blizini imanja Sandringem u Norfolku. Policija je privela Aleksa Dženkinsona (39), koji je optužen za korišćenje pretećih i uvredljivih reči i ponašanja koje je kod bivšeg princa trebalo da izazove strah.

Policija takođe traži izdavanje naloga za zaštitu od proganjanja.

Princ Endru Mauntbaten-Vindzor i Sara Ferguson nakon razvoda Foto: GEORGE ROGERS-POOL / Sipa Press / Profimedia, MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Na sudu se čulo da je bivši princ Endru u trenutku incidenta bio u šetnji sa psima, zajedno sa članom svog obezbeđenja. Dženkinsu se takođe stavlja na teret posedovanje opasnog predmeta. On je odbio da dostavi uzorak krvi nakon hapšenja.

Dženkins, koji je beskućnik i tvrdi da mu pas pomaže zbog ADHD-a, nije prisustvovao delu sudskog postupka jer mu nije bilo dozvoljeno da uđe u sudnicu sa životinjom.

Bivši princ Endru Mauntbaten-Vindzor i Sara Ferguson Foto: INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia, IFA Film / United Archives / Profimedia, DAVID GILES / AFP / Profimedia

Njegova advokatica navela je da pas predstavlja njegovu podršku, ali je sudija odbio da dozvoli prisustvo psa bez dodatnih dokaza o toj potrebi. Sudija je produžio privremenu zabranu prilaska i odredio nova ročišta za narednu godinu.

(Kurir.rs/The Sun)

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