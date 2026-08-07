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Američko Ministarstvo rata, odnosno Pentagon, danas je objavilo petu seriju deklasifikovanih dokumenata i video-snimaka o neidentifikovanim anomalnim pojavama (UAP), poznatijim kao NLO.

Nova objava sadrži 130 MB dokumenata i 513 MB video-materijala.

Reč je o najnovijoj objavi u okviru programa PURSUE, pokrenutog nakon što je Trampu februaru naredio objavljivanje državnih dokumenata povezanih sa NLO-ima, UAP-ovima i navodima o vanzemaljskom životu.

Prvi dokumenti objavljeni su 8. maja, a nove serije usledile su u maju, junu, julu i sada avgustu.

Među najzanimljivijim materijalima koje je Pentagon izdvojio iz najnovije objave nalaze se FBI-jeve digitalne rekonstrukcije velikih trouglastih objekata prijavljenih tokom različitih godina, ali i dokument koji pokazuje kako je američka mornarica još 1953. godine detaljno analizirala filmove navodnih neidentifikovanih objekata snimljene nekoliko godina ranije.

Veliki tamni trouglovi sa svetlima

Jedan od izdvojenih FBI materijala nosi naziv "Airborne Triangle" i odnosi se na događaj iz 2002. godine. Digitalna rekonstrukcija prikazuje ogroman tamni trougao koji gotovo potpuno zaklanja deo zvezdanog neba.

Druga rekonstrukcija odnosi se na prijavu iz 2011. godine. Na njoj je prikazan veliki tamni trougao sa po jednim belim svetlom na svakom od tri ugla, dok osoba sa zemlje posmatra objekat.

Posebno se izdvajaju dva slučaja iz 2023. godine. Jedan prikazuje gotovo providan tamni trougao iznad stambenog naselja, dok ga posmatraju dve osobe. Na drugom se vidi veliki trouglasti objekat sa tri crvena svetla iznad parkinga.

U novoj seriji nalaze se i rekonstrukcije događaja iz 2026. godine. One prikazuju crvena svetla iznad planinskog i pustinjskog pejzaža, veoma svetao objekat posmatran dvogledom, kao i izduženi svetlosni trag iznad planina.

Mornarica još 1953. analizirala filmove NLO-a

Posebno je zanimljiv dokument američkog Centra za fotografsku interpretaciju mornarice od 4. maja 1953. godine. Naslovljen je kao izveštaj o napretku u "interpretaciji filmova neidentifikovanih objekata".

Iz dokumenta proizlazi da je američko ratno vazduhoplovstvo zatražilo analizu filmova neidentifikovanih objekata snimljenih u Juti 2. jula 1952. godine. Uz zahtev je dostavljeno oko 920 stopa obrađenog 16-milimetarskog filma u boji. U istom dokumentu pominje se i zahtev za analizu dodatnih snimaka nastalih u Montani 1950. godine.

Analitičari su naveli da je film iz Jute bio u veoma lošem stanju - suv, lomljiv i sklon pucanju. Kako bi ga sačuvali, napravili su kopiju, korigovali boje i analizirali objekte kadar po kadar. Slika je uvećavana 22 puta kako bi se preciznije mogle pratiti njihove putanje.

U izveštaju je pritom izričito navedeno da rezultati i zaključci analize nisu nužno predstavljali zvaničan stav američke mornarice.

Tramp naredio pregled desetina miliona zapisa

Tramp je 19. februara naredio američkim institucijama da počnu da identifikuju i objavljuju dokumente povezane sa "vanzemaljskim životom", NLO-ima i UAP-ovima. Pentagon i Kancelarija direktora nacionalne obaveštajne službe potom su dobili zadatak da koordiniraju potragu, pregled i deklasifikaciju materijala.

Prema Pentagonu, reč je o desetinama miliona zapisa iz desetina državnih agencija koji pokrivaju period od više decenija. U projektu, između ostalih, učestvuju FBI, NASA, Ministarstvo energetike, obaveštajne službe i kancelarija Pentagona zadužena za istraživanje anomalnih pojava.