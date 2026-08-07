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Najpoznatija žena iz Prvog svetskog rata rođena je 1876. godine u Lojvardenu u Holandiji. Mata Hari je tokom života bila plesačica, a na kraju i dvostruki špijun, zbog čega je izgubila život. Streljana je 1917. godine u Parizu.

Rođena je kao Margareta Gertruda Zele u imućnoj holandskoj porodici. Otac joj je bio vlasnik prodavnice šešira, a ulagao je i u akcije naftne industrije na kojima je dobro zaradio, pa su Margareta i njen brat imali veoma raskošno detinjstvo.

Međutim, otac je izgubio bogatstvo kada je Mata Hari imala 13 godina, a roditelji su se ubrzo razveli. Tada je počela da živi kod svog kuma i pohađa školu za nastavnike.

Margareta Gertruda Zele - Mata Hari Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

U dvadesetim je želela brak i porodični život

Kada joj je bilo 18 godina, javila se na oglas Rudolfa Maklauda, visokog oficira holandske vojske koji je tražio suprugu. Margareta i Rudolf su se u početku dobro slagali, venčali su se i dobili dvoje dece.

Ali već nakon nekoliko godina Rudolf se pokazao kao nasilan muškarac i alkoholičar, a ubrzo je počeo da stupa u veze sa drugim ženama.

Margareta je mir pronašla u plesu, pa se pridružila plesnoj grupi, gde se, kako se navodi, preporodila. Tada je počela da koristi ime Mata Hari, koje na malajskom jeziku označava Sunce, odnosno u doslovnom prevodu "oko dana".

Iako su se nakratko pomirili, Hari i Rudi nisu uspeli da izgrade zajednički život, pa su se 1902. godine razveli. Njihov razvod ubrzala je smrt njihovog dvogodišnjeg sina. Ćerka Žana nakon razvoda pripala je ocu. Margareta nije bila zadovoljna takvim ishodom, ali je priznala da je on oduvek bio dobar otac Žani, pa je popustila.

Mata Hari Foto: History and Art Collection / Alamy / Profimedia

Mata Hari u tridesetim - plesačica poznata javnosti, željna dobre avanture

Nakon propalog braka i porodičnog života, Margareta se posvetila plesu i postala cirkuska jahačica pod imenom Lejdi Maklaud. Pored toga, pozirala je kao model i postajala sve popularnija i poznatija.

U tom periodu bila je u vezama sa različitim muškarcima, među kojima su bili i ugledni članovi holandskog društva. O njoj se pričalo da je indonežanska princeza ili ćerka bogatog trgovca začinima. Iako je bila Holanđanka, prihvatila je priče koje su kružile o njoj, pa je i sama izmišljala da je stigla sa nekog nepoznatog indonežanskog ostrva i da je princeza.

Neki smatraju da je upravo ona popularizovala erotski ples po francuskim klubovima i izvela ga iz undergrounda, čime je otvorila put mnogim budućim plesačicama u francuskim salonima tokom međuratnog perioda.

Godine 1915. nastupila je u svojoj poslednjoj predstavi. Bila je mnogo poznatija po senzualnosti i lepoti nego kao cenjena glumica, pa su je, kada je lepota počela da je napušta, napustili i saradnici. Ipak, tokom karijere družila se sa brojnim političarima koji će joj kasnije ponuditi zanimljivu priliku.

Mata Hari Foto: Roger-Viollet via AFP / Roger Viollet / Profimedia

Opasna igra u četrdesetim - Mata Hari postaje špijun

Iako je završila karijeru kao umetnica, Mata Hari bila je srećna jer je pronašla ljubav svog života. Bio je to 23-godišnji ruski pilot Vadim Maslov, koji je služio u francuskoj vojsci.

Kada je ranjen u ratu, Mata Hari želela je da ga poseti, ali joj vojni protokoli to nisu dozvoljavali. Međutim, ubrzo su joj se obratili predstavnici francuske vlade i ponudili joj milion franaka ako zavede najstarijeg sina nemačkog cara Vilhelma II. Mata Hari je prihvatila ponudu, znajući da bi sa tim novcem mogla da bude obezbeđena do kraja života.

Godine 1916. u Madridu se sastala sa nemačkim vojnim atašeom kako bi mu prosledila francuske planove u zamenu za ogromnu količinu novca. Ostaje nejasno da li je taj sastanak organizovan kako bi postala dvostruki špijun ili je preko njega pokušavala da ugovori susret sa carevim sinom.

Mata Hari Foto: SPCOLLECTION / Alamy / Profimedia

U svakom slučaju, nekoliko meseci kasnije isti ataše poslao je u Berlin šifrovanu poruku o špijunu H-21, čija je biografija odgovarala Mati Hari. Francuzi su presreli i dešifrovali poruku, nakon čega su zaključili da je Mata Hari dvostruki špijun.

Treba imati u vidu da je 1917. godina bila vreme kada su priče o špijunima bile svakodnevne. Činjenica da je Mata Hari zavodila muškarce na visokim položajima u francuskoj i nemačkoj vojsci nije joj išla u prilog, a sumnja u nju pojavila se i pre presretanja inkriminišućeg telegrama.

Suđenje je izazvalo ogromnu pažnju medija. Poznata pariska kurtizana bila je tema gotovo svakog razgovora nedeljama. Iako je protiv nje pronađeno malo dokaza, francuski sud proglasio ju je krivom i osudio na smrt.