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Diplomatski sukob Španije i Italije dramatično je eskalirao pošto je Madrid uputio ultimatum Rimu zbog odluke italijanskih vlasti da privremeno uvedu granične kontrole prema Španiji.

Vlada Pedra Sančeza traži da Italija ukine mere najkasnije do nedelje, 9. avgusta, upozoravajući da će u suprotnom odgovoriti „proporcionalnim merama“.

Kako prenosi italijanski Corriere della Sera, Madrid je odluku Rima nazvao nepravednom, suprotnom interesima Evropske unije i diskriminatornom prema građanima Španije.

„Pozivamo italijansku vladu da obustavi granične kontrole i da Špance tretira kao i sve ostale građane Evrope. Ako to ne učini do nedelje, 9. avgusta, Španija će biti primorana da usvoji proporcionalne mere kako bi zaštitila interese i dostojanstvo svojih građana“, navodi se u zvaničnoj noti Madrida.

1/9 Vidi galeriju Seuta Maroko Španija Foto: Printskrin, Printskrin X

Sukob usred turističke sezone

Italija je kontrole prema Španiji uvela 1. avgusta, u jeku letnje turističke sezone. Madrid tvrdi da je zbog toga otežano kretanje hiljada ljudi i stvorena pravna nesigurnost za građane dve zemlje.

Španska vlada tvrdi i da je odluka doneta jednostrano, bez prethodne najave, uz obrazloženja koja, prema njihovoj oceni, nisu u skladu sa šengenskim pravilima.

Rim, međutim, insistira da je reč o privremenoj preventivnoj meri uvedenoj radi zaštite javne bezbednosti i poretka nakon velikog migrantskog talasa u španskoj enklavi Seuti na severu Afrike.

Prema navodima iz teksta, više od 73.000 migranata prošle nedelje je ilegalno ušlo u Seutu.

Vlada Pedra Sančeza odbacuje argument da zbog toga postoji neposredna opasnost za ostatak šengenskog prostora. Madrid ističe da Seuta ima poseban status i da migranti koji su ušli u enklavu nisu mogli slobodno da nastave put kroz Šengen. Španske vlasti takođe tvrde da se većina njih u međuvremenu vratila u Maroko.

Foto: Reduan Dris/EFE

Madrid uzvratio podacima o Italiji

Španska vlada potom je odgovorila mnogo oštrijom porukom, optužujući Italiju za dvostruke standarde kada je reč o migracijama.

„Prema podacima Fronteksa, Italija je država članica koja je poslednjih godina zabeležila najveći broj ilegalnih prelazaka granice, sa brojkama koje su dvostruko veće od španskih. Pored toga, Italija od 2022. godine ne poštuje Dablinsku uredbu, čime stvara dodatni migracioni pritisak na ostale države članice“, navodi Madrid.

Španci podsećaju i da, uprkos velikom migrantskom pritisku sa kojim se Italija suočavala prethodnih godina, Madrid nikada nije odgovorio uvođenjem graničnih kontrola prema toj zemlji.

Naprotiv, tvrde da je Španija pokazivala solidarnost sa Italijom, između ostalog prihvatanjem dela migranata koji su 2023. stigli na Lampeduzu, kao i otvaranjem svojih luka za ljude spasene na centralnoj mediteranskoj migrantskoj ruti.

Madrid je u zvaničnoj poruci izrazio nadu da će na kraju „prevladati proevropski duh, zdrav razum i dobra vera“.

Španske vlasti su, međutim, otišle i korak dalje, praktično optužujući Rim da migrantsku krizu koristi zbog unutrašnje politike.

„Vlade postoje kako bi podsticale razumevanje, a ne kako bi stvarale podele i beskorisne sukobe motivisane unutrašnjim izbornim interesima“, poručeno je iz Madrida.

Foto: Društvene Mreže

Iz Italije stigao žestok odgovor

Prve reakcije iz Italije pokazuju da je malo verovatno da će se sukob brzo smiriti.

Posebno oštra poruka stigla je od delegacije italijanske Lege u Evropskom parlamentu, koja je napala španskog premijera Pedra Sančeza.

„Umesto što preti Italiji, socijalistički premijer Sančez trebalo bi da razmišlja o odbrani španskih i evropskih granica od invazije ilegalnih imigranata“, poručili su predstavnici Lege.

Kriza između dve velike članice Evropske unije tako ulazi u ključnih 48 sati. Vanredni sastanak Saveta ministara EU održan 4. avgusta doneo je samo načelnu podršku Španiji, ali očigledno nije uspeo da smiri sukob.

Sada je fokus na nedelji, 9. avgustu. Ukoliko Rim do tada ne povuče kontrole, Madrid najavljuje odgovor, što bi moglo dodatno da produbi jedan od ozbiljnijih sporova između dve velike članice EU u jeku letnje turističke sezone.