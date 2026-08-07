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Američki savezni Apelacioni sud je naložio administraciji predsednika Donalda Trampa da zaustavi izgradnju balske dvorane, vredne 400 miliona dolara, na mestu srušenog Istočnog krila Bele kuće, nanoseći mu veliki udarac u slučaju u kom je testiran njegov autoritet, prenosi Rojters.

Apelacioni sud za okrug Kolumbija, sa sedištem u Vašingtonu, u podeljenom glasanju 2:1 potvrdio je preliminarnu zabranu donetu na zahtev Nacionalnog fonda za očuvanje istorijskih spomenika, koji je prošle godine tužio federalnu administraciju kada je srušeno Istočno krilo Bele kuće i počela izgradnja balske dvorane od 8.360 kvadratnih metara, bez odobrenja Kongresa.

Apelacioni sud je danas odložio izvršenje presude na 14 dana, kako bi se Trampovoj administraciji omogućilo da se žali Vrhovnom sudu SAD.

Foto: Jacquelyn Martin/AP

Tramp se žalio nakon što je američki okružni sudija Ričard Leon dva puta blokirao sve nadzemne radove na lokaciji, ali je dozvolio nastavak podzemnih radova.

Advokat Ministarstva pravde Jakov Rot je tokom rasprave na ročištu rekao da sudovi nemaju ulogu u proceni privatno finansiranog projekta i da bi bilo neprimereno da se on blokira, što sud nije uvažio.