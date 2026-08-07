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Više od 50 tela pronađeno je u nepropisnim uslovima i u različitim fazama raspadanja u pogrebnom zavodu Saut Čikago čepel u Čikagu, zbog čega su na lice mesta upućene ekipe za rad sa opasnim materijama, saopštila je kancelarija sudskog veštaka okruga Kuk.

Kancelarija je navela da su istražitelji i forenzički patolozi upućeni u pogrebni zavod nakon prijave državnih i lokalnih vlasti da su tela bila nepropisno skladištena, prenosi AP.

Prema navodima zvaničnika, posmrtni ostaci nalazili su se u različitim fazama raspadanja.

"Osoblje procenjuje stanje posmrtnih ostataka i prikuplja dokumentaciju potrebnu za identifikaciju preminulih i proveru umrlica. Taj proces mogao bi da traje nekoliko dana", navodi se u saopštenju.

Foto: Chicago Sun-Times

Policija je pokrenula istragu, ali za sada nije saopšteno da je bilo ko uhapšen. Stanovnici tog dela Čikaga izjavili su lokalnim medijima da se iz pogrebnog zavoda danima širio neprijatan miris.

Vlasti savezne države Ilinois u međuvremenu su privremeno suspendovale licencu direktorke pogrebnog zavoda Džoane Morgan, navodeći da su tela držana u nehlađenom prostoru u užasnim uslovima, uz prisustvo glodara, što je dovelo do raspadanja tela i pojave larvi muva.

Foto: Tyler Pasciak LaRiviere/Chicago Sun-Times

Državna evidencija pokazuje da je Morgan osnovala kompaniju Saut Čikago čepel 2022. godine.

Kao predsednik pogrebnog zavoda vodi se Klark Morgan, kojem je prošle godine oduzeta licenca pogrebnika i izrečena novčana kazna od 10.000 dolara zbog rada sa isteklom licencom i neprofesionalnog ponašanja.

Državna kontrolorka Ilinoisa Suzana Mendoza saopštila je da su Džoana i Klark Morgan ranije upravljali krematorijumom u Čikago Hajtsu, kojem je prošle godine oduzeta dozvola nakon što su inspektori pronašli nepropisno uskladištena tela i stotine urni sa kremiranim posmrtnim ostacima koji nikada nisu vraćeni porodicama.

1/6 Vidi galeriju SAD Čikago pogrebni zavod Foto: Tyler Pasciak LaRiviere/Chicago Sun-Times, AP Tyler Pasciak Lariviere, Cybele Mayes-Osterman/AP

Prema njenim rečima, tela u tom krematorijumu bila su naslagana jedno preko drugog i nisu bila čuvana u rashladnim komorama.

"Zgrožena sam. Ponovo. Otkriće tela koja se raspadaju i koja su čekala sahranu predstavlja tragediju i sramotu. To su nečiji roditelji, braća, sestre, deca ili prijatelji i zaslužuju dostojanstven tretman", navela je Mendoza.

Protiv Džoane i Klarka Morgana postoji već više sudskih postupaka povezanih sa radom krematorijuma u Čikago Hajtsu.