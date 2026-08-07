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Italija neće ukinuti kontrole prema Španiji uprkos zahtevima Madrida, dok se evropske zemlje suočavaju sa novim posledicama migrantske krize.

Italija je danas saopštila da neće popustiti pred "ultimatumima" Španije i da će zadržati granične kontrole za putnike koji dolaze iz te zemlje najmanje do 15. avgusta.

Španija je ranije danas zapretila da će uvesti recipročne mere za putnike iz Italije ukoliko Rim do nedelje ne ukine granične kontrole koje je uveo prošle nedelje, nakon masovnog priliva migranata iz Maroka u špansku enklavu Seutu.

Italijanska vlada saopštila je da će svoju odluku preispitati tek kada bude sigurna da ne postoje bezbednosni ili teroristički rizici, novi migrantski talas, kao ni ilegalni migranti koji se kreću ka evropskoj teritoriji.

1/8 Vidi galeriju Seuta - Migranti se probijaju u španski gradiš na severu Afrike Foto: Marcos Moreno / Zuma Press / Profimedia

Madrid je ranije ocenio da su kontrole "nepoštene, suprotne interesima Evropske unije i diskriminatorne prema španskom stanovništvu".

Italija nema kopnenu granicu sa Španijom, a mere vlade premijerke Đorđe Meloni odnose se na pomorski i vazdušni saobraćaj. Kontrole su prvenstveno usmerene na putnike koji nisu državljani Evropske unije.

Skoro 60.000 ljudi, uglavnom Marokanaca, prošle nedelje je stiglo ili pokušalo da stigne do španske enklave Seute pešice ili plivanjem iz susednog grada Fnideka. Migranti su brzo preplavili enklavu, nakon čega je većina vraćena u Maroko.

U pokušaju ulaska u Seutu poginule su 82 osobe, saopštile su vlasti.

Španski grad na severnoafričkoj obali postepeno se vraća normalnom životu, ali se na njegovim ulicama i dalje nalaze maloletnici bez pratnje koji ne mogu biti vraćeni u Maroko. O njima mora da brine lokalna zajednica u kojoj su zatečeni.

Vlada Seute procenjuje da je među oko 60.000 migranata u grad ušlo oko 1.100 maloletnika.