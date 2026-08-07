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Američki predsednik Donald Trampsaopštio je danas da će se žaliti Vrhovnom sudu Sjedinjenih Američkih Država na odluku Okružnog suda, koji mu je naložio da obustavi izgradnju balske dvorane u kompleksu Bele kuće u Vašingtonu.

"Odluka je obustavljena i ne stupa na snagu još određeno vreme. Odmah ćemo se žaliti Vrhovnom sudu Sjedinjenih Američkih Država. Ovu nepravednu odluku Vrhovni sud mora u potpunosti da poništi", rekao je Tramp u objavi na svojoj platformi Truth Social.

Tramp je kazao da je presuda bila "očigledna zloupotreba diskrecionog prava", kao i da Okružni sud, koji je doneo zabranu, nije za to bio nadležan.

Američki predsednik je dodao da "vojska i Tajna služba smatraju ovu užasnu, politički motivisanu i nezakonitu presudu pretnjom po nacionalnu bezbednost" nacije, jer se ceo kompleks gradi radi zaštite zemlje i, pored toga, "svih budućih predsednika".

Foto: Evan Vucci/AP

"Jedinstveni, integrisani projekat obuhvata skloništa od bombi, najsavremenije bolnice i medicinske objekte, zaštitne pregrade, strogo poverljive vojne objekte, strukture i opremu, zaštitni čelik otporan na projektile, stubove, krovove i grede, plafone i krovove otporne na dronove, ventilaciju vojnog kvaliteta i staklo otporno na metke, balističke udare i eksplozije", kazao je Tramp.

Američki savezni Apelacioni sud potvrdio je ranije danas odluku saveznog sudije kojom se privremeno blokira izgradnja nove balske dvorane u Beloj kući, uz dozvolu da se nastave radovi ispod zemlje, a Trampovoj administraciji je ostavljen rok od 14 dana da uloži žalbu Vrhovnom sudu SAD.

Apelacioni sud je, odlukom donetom većinom glasova od 2 prema 1, potvrdio izmenjenu privremenu meru koju je ranije izrekao sudija Okružnog suda SAD Ričard Leon, ali je odložio primenu odluke na dve sedmice kako bi administracija predsednika Donalda Trampa mogla da zatraži razmatranje slučaja pred Vrhovnim sudom.

U obrazloženju Apelacioni sud je naveo da je odluka o tome da li treba graditi veliku balsku dvoranu isključivo u nadležnosti Kongresa SAD, a ne izvršne vlasti.