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Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas poručila je danas da je svaki novi ruski napad na Ukrajinu dodatni razlog da Evropa pojača pritisak na Moskvu.

Kalas je na mreži X navela da je Evropska unija, kao odgovor na nedavnu seriju ruskih vazdušnih udara, usvojila nove sankcije protiv pet osoba povezanih sa ruskim vojno-industrijskim kompleksom.

"Sa vojskom zaglavljenom na bojnom polju, Moskva dodatno eskalira svoju kampanju terora protiv civila. EU mora da nastavi daintenzivira pritisak na Rusiju dok Moskva ne okonča svoj rat", navela je Kalas.

Evropski savet je saopštio da je su danas usvojene dodatne restriktivne mere protiv pet osoba koje su odgovorne za podršku ruskom vojnom i industrijskom kompleksu, "kao odgovor na kontinuiranu agresiju Rusije protiv Ukrajine i njene intenzivirane napade namerno usmerene na civile i civilnu infrastrukturu".

"Navedene osobe zauzimaju visoke položaje u ruskim kompanijama koje su aktivne u sektorima odbrane i vojne tehnologije, uključujući razvoj, proizvodnju ili isporuku vojne tehnologije i opreme koju ruske oružane snage koriste u ratu agresije protiv Ukrajine", navodi se u saopštenju.

1/15 Vidi galeriju ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Sankcije su uvedene protiv generalnog direktora AD "Serpuhovskog zavoda Metalist", Ramila Naileviča Badgutdinova, koji je na čelu kompanije koja se bavi proizvodnjom preciznih elektromehaničkih komponenti, uključujući sisteme koji se koriste u ruskoj balističkoj raketi Iskander-M.

Savet je takođe na listu sankcija uvrstio Aleksandra Jureviča Djukarjeva, generalnog direktora AD "Krasnojarski mašinostrojni zavod", kompanije koja se bavi proizvodnjom balističkih raketa, uključujući raketni sistem RS-28 "Sarmat".

Među ostalim navedenim osobama su direktori ruskih kompanija koje se bave proizvodnjom vojnih komunikacionih sistema i razvojem softvera za bespilotne letelice i vojne tehnologije vezane za svemir.

Kako je saopšteno, sankcije su danas usvojene u skladu sa okvirom restriktivnih mera Evropske unije koje su usmerene na akcije koje podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.

"Osobe navedene u ovom režimu sankcija podležu zamrzavanju imovine, a zabranjeno im je pružanje sredstava ili ekonomskih resursa, direktno ili indirektno, ili u njihovu korist. Pored toga, zabrana putovanja u EU primenjuje se na fizička lica navedena na listi", navodi se u saopštenju.