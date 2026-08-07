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Mladić poreklom iz jedne afričke zemlje izgubio je život u petak ujutru u Seuti dok je pokušavao da uđe u ovu špansku eksklavu paraglajderom iz Maroka!

Tragedija se dogodila oko osam časova. Muškarac je pao u more, gde su ga lokalne vlasti pronašle bez znakova života. Pokušano je sa reanimacijom ali bez uspeha.

Ovo je prvi smrtni slučaj migranta koji je pokušao da uđe u Seutu na ovaj način u poslednjojmigrantskoj krizi. Prema navodima španskih vlasti, oko 80 migranata izgubilo je život tokom migrantske krize u Seuti.

Još dvojica migranata, takođe poreklom iz zemalja podsaharske Afrike, poginula su u julu pokušavajući da uđu u Seutu na isti način.

Međutim, od oktobra 2025. godine, kada je zabeležen prvi uspešan ulazak paraglajderom, registrovana su još dva uspešna pokušaja.