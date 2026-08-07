Slušaj vest

Mladić poreklom iz jedne afričke zemlje izgubio je život u petak ujutru u Seuti dok je pokušavao da uđe u ovu špansku eksklavu paraglajderom iz Maroka!

Tragedija se dogodila oko osam časova. Muškarac je pao u more, gde su ga lokalne vlasti pronašle bez znakova života. Pokušano je sa reanimacijom ali bez uspeha.

Ovo je prvi smrtni slučaj migranta koji je pokušao da uđe u Seutu na ovaj način u poslednjojmigrantskoj krizi. Prema navodima španskih vlasti, oko 80 migranata izgubilo je život tokom migrantske krize u Seuti.

Još dvojica migranata, takođe poreklom iz zemalja podsaharske Afrike, poginula su u julu pokušavajući da uđu u Seutu na isti način.

Međutim, od oktobra 2025. godine, kada je zabeležen prvi uspešan ulazak paraglajderom, registrovana su još dva uspešna pokušaja.

Kurir.rs/Telegraf/Agencije

Ne propustitePlanetaMIGRANTSKI TALAS U ŠPANIJI NIJE BIO SPONTAN? Analitičari otkrili šta se krije iza masovnog prelaska granice: "Evropa nije dovoljno naučila iz prethodne krize"
migranti Španija
PlanetaSMIRUJE SE SITUACIJA U SEUTI: Španija pozvala Italiju da obustavi selektivne granične kontrole nad putnicima
Ceuta01 EPA Reduan Dris.jpg
PlanetaSANČEZ NA UDARU KRITIKA ZBOG UPADA MIGRANATA U SEUTU Španski premijer meta otvorenog pisma koje su potpisala 22 lidera zemalja EU, od Finske do Malte
Pedro Sanchez Pedro Sančez (3).jpg
Planeta"ALAHU AKBAR" ODJEKUJE ULICAMA, BROJ MRTVIH RASTE! Migranti odbijaju povratak, haos u španskoj enklavi
Seuta.jpg
PlanetaNAJMANJE 72 MIGRANTA POGINULA U POKUŠAJU ULASKA U SEUTU: Raste broj žrtava nakon masovnog priliva iz Maroka, pronađeno još 5 tela
Ceuta02 EPA Reduan Dris.jpg
PlanetaŠPANIJA USPELA DA ZAUSTAVI PRELASKE MIGRANATA: Policija postavlja plutajuću barijeru u Seuti
Seuta Maroko Španija migranti.png
PlanetaRASTE BROJ MRTVIH MIGRANATA U SEUTI: U španskoj enklavi raspoređene portugalske i danske policijske snage
Ceuta01 EPA Reduan Dris.jpg
PlanetaHITAN SASTANAK MINISTARA EU ZBOG MIGRANATA: "Ne smemo dozvoliti da se ilegalni ulazak može pretvoriti u legalan boravak"
Ceuta02 EPA Reduan Dris.jpg