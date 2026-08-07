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Tokijska policija je pod sumnjom za ometanje rada kompanije koja se bavi prodajom robe preko interneta uhapsila osobu koja je naručila više od 2.100 proizvoda inspirisanih stripovima, ali nijedan od njih nije primila i platila. Dok se počinilac pravda zadovoljavanjem kompulsivnog nagona za kupovinom, obožavaoci stripova u Japanu sumnjaju da je reč o organizovanom kriminalu usmerenom na preprodaju popularnih proizvoda.

U Tokiju je juče uhapšena tridesetdvogodišnja žena pod sumnjom da je ometala rad izdavačke kuće „Šueša“, koja je u Japanu, pa i širom sveta pre svega poznata po svojim stripovima - Maju Jošidi, konobarici poreklom iz Osake, na teret se stavlja da je koristeći čak 238 razlitih računa na internetu naručivala i potom otkazivala robu vezanu za stripove vrednu čak 4,3 milijarde jena (oko 23,5 miliona evra).

Reč je o figuricama, majicama i drugim suvenirima koji se odnose na junake stripova One Piece, Naruto i drugih koji se objavljuju u sklopu kultne edicije „Šonen džamp“, koju štampa pomenuta kompanija.

Osumnjičena Maju Jošida je radnje koje su ometale poslovanje te kompanije izvršila u periodu od jula 2024. do maja 2025. godine. Ona bi preko internet portala pod imenom „Prodavnica junaka Džampa“ najpre pouzećem poručila raznu vrstu robe, a onda je otkazala ili odbila da je primi, čime je osoblje zaduženo za pakovanje i inventar stotinama puta prisiljavala na besmisleni rad, te kompaniji neopravdano prouzrokovala troškove isporuke u iznosu od sedam i po miliona jena.

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Ona je, ukupno, naručila (i otkazala) preko 2.100 komada robe, a sam postupak za otkazivanje uglavnom je bio jednostavan i nije od nje zahtevao napor, budući da je kompanija imala sistem u kojem se narudžbina automatski okazuje ukoliko se plaćanje ne izvrši u roku od nedelju dana. U onim slučajevima gde je roba bila poslata na njenu adresu, ona jednostavno nije otvarala vrata, pa je pošiljka bila vraćana pošiljaocu.

Osumnjičena je policiji priznala da je počinila navedene prestupe. Istražiteljima je izjavila da je ponavljajući naručivanje nastojala da zadovolji svoju želju za kupovinom i posedovanjem proizvoda, s tim što su je i same porudžbine zadovoljavale. Ona je naglasila da nije imala nikakve zle namere prema kompaniji i da ju je na stalno naručivanje navodio stres.

Brojne sumnje

I dok ima obožavalaca stripova u Japanu koji smatraju da je reč o kompulsivnoj neurozi, odnosno, (u psihičkom smislu) prisilnim radnjama i preteranoj želji za posedovanjem stvari, ima i onih koji sumnjaju da Jošida nije bila jedini izvršilac, te da je moguće da je reč o zlonamernom pokušaju više osoba da opstruiraju rad komercijalnog odeljenja izdavačke kuće.

Ima i onih koji veruju da je reč o pokušaju da se izvrši preprodaja proizvoda na sigurno (bez gubitaka), te da je otkazivanje narudžbe verovatno vršeno u slučajevima kada unapred organizovana preprodaja putem internet aukcija ne bi uspela.

Kada su u pitanju proizvodi vezani za stripove „Šueše“, u prošlosti se, recimo, dešavalo da po objavljivanju nove društvene igre s kartama inspirisane „Van pisom“ preprodavci masovno pokupuju sve primerke i veštački prouzrokuju nestašicu kako bi onda iste mogli da dalje distribuiraju po većim cenama. Otud ne bi bilo čudno, smatraju oni, ako bi se ispostavilo da je i u Jošidinom slučaju zapravo reč o kriminalnoj grupi koja je nastojala da se obogati manipulišući tržište traženih proizvoda masovne kulture.

Brojna pitanja u vezi toga da li je jedna osoba zaista sama mogla da otvori čak 238 internet računa, odnosno, da li Jošida ima saučesnike i da li je reč o organizovanom kriminalu, dakle, u očima obožavalaca stripa u Japanu ostaju nerešena.

Šta je prava istina pokazaće dalja istraga i suđenje.