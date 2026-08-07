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Španska policija je razbila jednu od najvećih mreža za krijumčarenje ljudi koja deluje na Mediteranu i za koju se veruje da je dovela više od 2.000 migranata u tu zemlju, saopštila je danas španska Civilna garda.

"Civilna garda i Nacionalna policija uspešno su razbile jednu od najsloženijih, najaktivnijih i najopasnijih transnacionalnih kriminalnih mreža koje su otkrivene do sada u Mediteranu", navodi se u saopštenju koje prenosi Rojters.

Kako je saopšteno, mreža krijumčara je koristila brze čamce za transport sintetičkih droga iz Španije u Alžir, radi distribucije širom severne Afrike a na povratku su krijumčarili migrante na špansku jugoistočnu obalu i ostrvo Ibica.

Policija je saopštila da veruje da je grupa krijumčara, koja je koristila ekstremno nasilje da bi zaštitila svoje brodove, izvršila najmanje 64 operacije krijumčarenja ljudi, i da je time ostvarila profit od 24 miliona evra. Tokom istrage, koja je sprovedena sa Evropolom i policijom u Francuskoj, Portugalu i Poljskoj, vlasti su zaplenile 18 brzih čamaca i uhapšeno je 77 osoba u Španiji i jedna u Alžiru.

Kako je saopšteno, mreža krijumčara je naplaćivala do 12.000 evra po migrantu i prevozila je čak 50 ljudi u jednom prelasku. Civilna garda je saopštila da su migranti na putu ka Španiji dolazili u pretrpanim čamcima velikom brzinom i često na uzburkanom moru, bez svetla i, u većini slučajeva, prsluka za spasavanje.

"Ponekad su putnici čak bili vezani kako bi se sprečilo da padnu preko palube tokom prelaska", sopštila je španska policija.