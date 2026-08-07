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Teroristički napad dronom natovaren eksplozivom na aerodromu u Lajpcigu sprečio je vozač aerodromskog autobusa koji je primetio bespilotnu letelicu kako leti nisko i šutnuo je, izjavio je poslanik nemačkog Bundestaga Detlef Zajf iz Demohrišćanske unije (CDU).

Zajf je novinarima rekao da je vozač autobusa tokom noći u utorak uočio dron kako leti nisko, dok je radio na aerodromu Lajpcig/Hale a zatim ga je izbacio iz oblasti aerodroma, prenosi Rojters.

Dron, za koji su tužioci rekli da je bio opremljen profesionalnim eksplozivom i detonatorom, se nakon toga srušio u blizini.

Foto: Tobias Junghanns / AFP / Profimedia

Vozač autobusa je šutnuo dron dok je leteo nisko. Zatim se srušio i spustio na zemlju. Postupak vozača autobusa bio je veoma smeo i hrabar, ali i veoma opasan. Moguće je da je njegova intervencija sprečila planirani napad", rekao je Zajf, koji je i član parlamentarnog odbora za unutrašnje poslove.

Ministar unutrašnjih poslova nemačke savezne države Saksonija, Armin Šuster, gde se nalazi aerodrom Lajpcig/Hale, pohvalio je postupke vozača, ali je upozorio da to "nije model koji treba oponašati".

"Bilo bi dovoljno da nas obavestite", rekao je Šuster regionalnom emiteru MDR.

Savezni tužioci saopštili su ranije da su pokrenuli su istragu protiv terorizma o ozbiljnom napadu koji je mogao uticati na spoljnu i domaću bezbednost.

Vlasti nisu imenovale muškarca koji je izbacio dron, niti su rekle odakle je dron došao i kako je uspeo da uđe u ograničeni deo aerodroma.

Foto: Tobias Junghanns / AFP / Profimedia

Nemački mediji su preneli da je dron bio uočen blizu nekoliko ukrajinskih teretnih aviona Antonov An-124, koji su među najvećim teretnim avionima na svetu. Jedan od ovih aviona bio je napunjen sa municijom. Da je napad uspeo došlo bi do velike eksplozije.

Zbog ovog incidenta nemački Savet za nacionalnu bezbednost održao je sednicu, dok je istragu zbog značaja slučaja preuzelo Savezno državno tužilaštvo.

Sednicom je predsedavao nemački kancelar Fridrih Merc, koji se nalazi na odmoru, a portparol vlade Štefan Kornelijus saopštio je da je kancelar u stalnom kontaktu sa ministrom unutrašnjih poslova Aleksanderom Dobrintom i drugim članovima savezne vlade, navodi Dojče vele (DW).