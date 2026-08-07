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Španija će uvesti granične kontrole za putnike koji dolaze iz Italije, dok se spor između dve zemlje Evropske unije dodatno zaoštrava.

Mere, koje stupaju na snagu u ponoć, usledile su nedelju dana pošto je Italija uvela slične kontrole posle priliva oko 78.000 migranata iz susednog Maroka u špansku enklavu Seutu.

Nesuglasice su dodatno eskalirale u petak nakon što je Španija zatražila od Italije da do nedelje ukine uvedena ograničenja, na šta je Rim odgovorio da neće prihvatiti „ultimatume“.

Umesto toga, Italija je u svom odgovoru saopštila da planira da zadrži granične kontrole najmanje do 15. avgusta, jer, kako navodi, Španija "očekuje novi talas migracija" prema Seuti.

Španija nije zvanično najavila da očekuje drugi talas prelazaka. Međutim, prema pisanju lista El Pais, spekulacije su podstaknute aktivnostima korisnika društvenih mreža u Maroku koji planiraju novi pokušaj prelaska.

1/9 Vidi galeriju Seuta Maroko Španija Foto: Printskrin, Printskrin X

Kancelarija španskog premijera saopštila je tom listu da prati situaciju, ali da ne očekuje ponavljanje događaja od prošle nedelje,preneo je BBC.

Prošlonedeljni masovni prelazak migranata predstavljao je novu najnižu tačku u odnosima između španskog socijalističkog premijera Pedra Sančeza i italijanske konzervativne premijerke Đorđe Meloni, koja se već dugo zalaže za stroža pravila Evropske unije u oblasti migracija.

Italija, koja nema kopnenu granicu sa Španijom, navela je da je odluka o delimičnoj suspenziji šengenskog režima bez graničnih kontrola doneta kako bi se sprečilo da migranti koji su ušli u Seutu nastave put ka Italiji.

Madrid je odbacio takvo obrazloženje, ocenivši da se zasniva na "neosnovanim argumentima" koji nemaju uporište u činjenicama, jer migranti koji su ušli u Seutu nemaju mogućnost da uđu u šengenski prostor. Španske vlasti su dodale da se velika većina migranata već vratila u Maroko.

Odluku Italije da suspenduje svoj sporazum podržale su Finska i Danska, dok je Češka Republika pozvala na privremeno suspendovanje članstva Španije.