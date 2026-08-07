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Jedna osoba je poginula u šumskom požaru koji se širi podnožjem Sijera Nevade u Kaliforniji, a zvaničnici veruju da ga je izazvao muškarac dok je radio motornom testerom.

Požar nazvan Gan do sada je uništio sedam objekata i zahvatio više od 40 kvadratnih kilometara u okrugu Kalaveras.

Uhapšen 65-godišnjak

Policija je uhapsila 65-godišnjeg Herberta Vejna Smita zbog sumnje da je odgovoran za izbijanje požara. U vatri je stradala poznata odgajivačica pasa iz grada Ejndžels Kampa.

Smit je za televiziju KCRA rekao da nije imao nameru da izazove požar. Objasnio je da mu je u ponedeljak bio rođendan i da je sekao otpadni materijal kako bi zaradio novac za večeru sa suprugom.

"Veoma mi je žao zbog svega što se dogodilo. Ovo će mi uništiti život, na ovaj ili onaj način", rekao je Smit.

Istražitelji kalifornijskog Odseka za šumarstvo i zaštitu od požara sumnjaju da je Smit nepažnjom izazvao požar. Navode da je koristio opremu koja može da proizvede varnice, a da prethodno nije uklonio zapaljivo rastinje iz okoline radnog područja, što je zakonska obaveza.

O eventualnom podizanju krivične prijave odlučiće tužilaštvo.

Prema pisanju medija KCRA, Smit je već bio optužen za izazivanje požara 2018. godine. Tada je priznao krivicu i dobio trogodišnju uslovnu kaznu.

Žrtva nije želela da napusti pse

Do petka ujutru požar Gan spalio je više od 4.000 hektara, a vatrogasci su uspeli da stave pod kontrolu oko 40 odsto opožarene površine.

Istražitelji još utvrđuju da li je požar direktno izazvao smrt osobe pronađene u izgoreloj kući u blizini Ejndžels Kampa, saopštio je šerifov ured okruga Kalaveras.

Prijatelji su žrtvu identifikovali kao Suzan Solari. Njena komšinica Džoan Vilson rekla je za CBS Sakramento da Solari nije želela da napusti svoje pse.

"Rekla sam im da je tamo, da su njeni psi tamo i da ne može da ih izvuče. Nije želela da ih ostavi", ispričala je Vilson.

Foto: JOSH EDELSON / AFP / Profimedia

Teška sezona požara na zapadu SAD

Požar Gan samo je jedan u nizu velikih požara tokom izuzetno teške sezone na zapadu Sjedinjenih Američkih Država.

Tri velika požara i dalje su aktivna u okolini grada Spokejna u severoistočnom Vašingtonu, gde je uništeno najmanje 800 objekata.

U toj saveznoj državi uhapšen je 37-godišnji muškarac zbog sumnje da je izazvao jedan od požara. Sudski dokumenti pokazuju da je istraživao načine da izazove što razorniju vatru.

U Vašingtonu za sada nema prijavljenih žrtava, a nadležni su saopštili da su niže temperature i slabiji vetar pomogli vatrogascima u borbi protiv požara.