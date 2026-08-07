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Ruska ambasada u Berlinu ocenila je da je incident sa dronom napunjenim eksplozivom na aerodromu Lajpcig/Hale "provokacija" usmerena protiv Moskve.

"Očigledno je da ova brzopleto organizovana provokacija služi isključivo ciljevima Kijeva i militarističkog krila evropske političke klase", saopštila je ruska ambasada na Telegramu.

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Foto: Tobias Junghanns / AFP / Profimedia, Printskrin

Ruska strana tvrdi da se slučaj koristi za pokretanje "novog talasa antiruske histerije u Nemačkoj" i optužuje Ukrajinu da stoji iza incidenta.

Dron opremljen eksplozivom i detonatorom pronađen je u utorak kasno uveče na aerodromu Lajpcig/Hale, u blizini ukrajinskih transportnih aviona.

Kurir,rs/Agencije

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