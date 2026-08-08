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Desničarski advokat Abelardo de la Esprijelja položio je danas zakletvu kao novi predsednik Kolumbije, nakon što je pobedio u drugom krugu predsedničkih izbora u junu obećavajući obračun sa naoružanim grupama, smanjenje državnog aparata za čak 40 odsto i obnovu sektora nafte i gasa.

De la Esprijelja (48), saveznik američkog predsednika Donalda Trampa, tokom advokatske karijere zastupao je poznate desničarske paravojne formacije, a ovo mu je prvi izabrani politički mandat, prenosi Rojters.

De la Esprielja, koji je u junu tesno pobedio u drugom krugu predsedničkih izbora, zatražio je da ceremonija bude premeštena iz prestonice Bogote u Kali, uprkos blizini područja u kojima deluju pobunjeničke grupe.

Ranije je najavljeno da će za bezbednost ceremonije biti angažovano oko 11.000 vojnika, a vlasti su uvele i zonu zabrane letova dronova iznad Kalija i okolnih područja, nakon što su pobunjeničke grupe ranije koristile dronove za napade eksplozivom.

Na inauguraciji su prisustvovali brojni strani zvaničnici.

De la Espriela, predstavnik krajnje desnice, tokom kampanje je zagovarao ukidanje strategije pregovora sa naoružanim grupama koju je sprovodio odlazeći predsednik Gustavo Petro kroz program "Potpuni mir".

Petro je osporio rezultate izbora i najavio da neće prisustvovati inauguraciji.